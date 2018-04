Lékaři se bouří proti novým receptům

Zda připlatí na lék, rozhodne nemocný - čtěte zde





Mimo jiné lékařům ukládá, aby ve zdravotní kartě pacienta shromažďovali kopie všech předepsaných receptů.

"To bychom karty za chvíli zahltili. Slyšeli jsme rady, že si máme pořídit krabice, kufry, či dokonce zvláštní místnosti," prohlásila místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů Jana Uhrová.

Lékaři by se podle ní navíc museli vrátit od počítačové formy receptu k tužkám a kopíráku. Na internetových stránkách Sdružení už se živě diskutuje o tom, že "do Prahy přijel Bill Gates", ale my s počítači končíme.

"Je to naprostý omyl ministerstva zdravotnictví. Dodržovat to nebudeme a ani nemůžeme. Píšemeministryni dopis, pacientům se vše snažíme vysvětlit," dodala.

K bojkotu vyhlášky vyzvala lékaře i Česká lékařská komora. Podle ní nemá takové opatření oporu v zákoně. Ministryně Marie Součková však trvá na tom, že lékaři by měli výši doplatku sdělovat.