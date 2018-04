Lékaři: S kouřením nemusíte přestávat ze dne na den

ČTĚTE TAKÉ:

Až třetina dospělých kouří, většina chce skončit

Kouření opravdu zabíjí. Jak s ním navždy přestat?

Co dělat, když chcete skoncovat s cigaretami

Tento způsob léčby zvyšuje pravděpodobnost úspěšného odvyknutí přibližně o polovinu, řekla novinářům odbornice na léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková.

V České republice žije podle Králíkové asi 2,2 milionu kuřáků, 70 až 80 procent z nich by se raději kouření vzdalo. Přestože se o to pokouší údajně 40 procent z těch, kteří této droze propadli, podaří se to ale asi jen dvěma procentům, míní lékařka.

Téměř dvě třetiny kuřáků nejsou totiž připraveny skončit se svou drogou ze dne na den.

"Doteď byl prosazován způsob, že si kuřák určí den D, od kterého chce přestat, ale spousta z nich není na to psychicky připravených. Mají pocit, že se jim bude po té cigaretě stýskat, že to nezvládnou," doplnila Lenka Štěpánková, která se zabývá psychologickými aspekty kouření.

Opakovaný neúspěch může podle ní navíc vyústit v depresi či pocity selhání. Zájemcům o léčbu proto doporučuje přechodné omezení kouření. V první fázi sníží objem vykouřených cigaret na polovinu. Po šesti týdnech pak toto množství dále snižují.

"Bohužel, samotné snížení počtu denně vykouřených cigaret znamená jen velmi malé nebo dokonce vůbec žádné snížení zdravotního rizika," upozornila Králíková. Omezování je podle ní tedy hlavně cestou k úplné abstinenci.

Zlepšit vyhlídky v léčbě může podle odbornic i vhodná psychoterapie. Kuřák si totiž musí uvědomit, v jakých situacích nejčastěji kouří a snažit se je eliminovat. "Někteří kuřáci mají problémy, jak zaměstnat ruce," uvedla Štěpánková.

Dobré je podle ní také chodit na kávu do nekuřáckých kaváren či si místo cigarety dát po obědě ovoce či sklenici vody.

Jako nejčastější motiv k léčbě podle ní pacienti uvádějí snahu zlepšit své zdraví a ušetřit peníze. "Stále také více přibývá lidí, kteří říkají, že si to nemohou dovolit ani společensky," uvedla Štěpánková. Dalším také vadí určitý pocit nesvobody. "Kuřák je někdy sám sobě protivný," dodala.