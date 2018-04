Lékaři podávají viagru dětem

Londýnští experti se odvolávají na řadu spřízněných odborníků po celém světě, v jejichž centrech se viagra k léčení plicní hypertenze (PHT) u dětí v tichosti využívá už řadu měsíců.

Plicní hypertenze je způsobena vysokým krevním tlakem v plicních sklípcích, jehož následkem jsou děti sinalé až cyanotické. Časopis New Scientist ve své internetové verzi uvedl, že v londýnské nemocnici The Royal Brompton Hospital se viagra užívá k léčbě malých dětí ve věku od šesti týdnů. Odvolával se přitom na podobné zkušenosti z Bostonské dětské nemocnice, Dětské nemocnice v Torontu a také z Amrita Institute of Medical Sciences v indickém Kochi.



Britský lékař Alan Magee potvrdil, že léčil na plicní hypertenzi pět malých pacientů a byl vždy úspěšný. Přesto jeho kolega Raanan Gilon, emeritní profesor lékařské etiky z londýnské fakulty Imperial College, varuje před ukvapením a přehnaným optimismem. „Dostáváme se do vážného rozporu, v němž se jedná o to, zda můžeme morálně schválit využívání nového léku, který může zachránit lidský život, přestože je tady silné riziko vedlejších účinků drogy, která neprošla klinickými testy u malých dětí,“ uvedl profesor.



Příznivci léčby viagrou se však hájí skutečností, že devadesát procent léků indikovaných a předepisovaných dětem má licenci klinických testů pouze u dospělých nebo osob s jinými chorobami.