Lékaři: Očkovat se nechte i před cestou do Chorvatska

Mohou se nakazit například žloutenkou typu A, častá jsou také průjmová onemocnění a respirační nákazy, řekla vedoucí lékařka Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci českobudějovické nemocnice Iva Šípová.

Centrum ročně před cestami do exotických zemí poradí s očkováním desítkám lidí. Spíše si podle Šípové nechají poradit turisté, kteří cestují do rovníkové Afriky než lidé, již míří do nejnavštěvovanějších oblastí.

"Lidé nedoceňují úplně to, že jim riziko hrozí i při letních dovolených, ať už je to v Chorvatsku, Itálii nebo třeba v Egyptě," podotkla Šípová. Dodala, že lidé by se také měli mazat repelenty, protože některé nemoci může přenášet také hmyz.

Cestovní kanceláře také podle ní leckdy mylně informují, že není nutné žádné očkování. "Potom je nutné se dotázat buď u obvodního lékaře, nebo na očkovacím centru, zda se tato informace zakládá na pravdě," dodala Šípová.

Mezi nejrizikovější země patří Indonésie, rovníková Afrika, Jižní a Střední Amerika, kde turistům hrozí žloutenka typu A, břišní tyfus a ojediněle i cholera.

"Člověk, který se vydává do těchto oblastí, by se měl dostavit do očkovacího centra nejméně šest týdnů před plánovaným odjezdem, protože je potřeba sestavit individuální očkovací plán, a navíc jednotlivá doporučená očkování nelze aplikovat současně," uvedla Šípová.

Kromě očkování a poradenstvím před cestami do zahraničí lékaři v centru očkují také proti virové hepatitidě A, meningokokové meningitidě a klíšťové encefalitidě.