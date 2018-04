Lekáři nevylučují, že mobilní telefony způsobují nádory

U jednačtyřicetiletého neurologa Chrise Newmana z Jarrettsville v Marylandu objevili lékaři zhoubný nádor za jeho pravým uchem v březnu 1998. Newmanův obhájce Joanne Suder sdělil, že jeho klient používal mobilní telefon v letech 1992 – 1998 několikrát za den. "Kvůli své práci musel být Newman v kontaktu se svými pacienty v podstatě nepřetržitě," prohlásil Suder.

Obžaloba usiluje o odškodné ve výši 100 milionů dolarů a tzv. kárnou (trestnou) kompenzaci ve výši 700 milionů dolarů.

V minulých letech značně vzrostly, v souvislosti s medializací konkrétních případů, obavy veřejnosti, že používání mobilních telefonů může způsobit nádor či jiné zdravotní komplikace. Nicméně skutečné znalosti o tom, jaký dopad má elektromagnetické pole přístroje na lidský organismus, jsou velmi chatrné. To přimělo FDA k investici zhruba jednoho milionu dolarů do společných výzkumů s výrobci telefonních přístrojů, které by měly přinést konkrétní odpovědi na tyto sporné otázky.

Faktem je, že radiofrekvenční záření přístroje má schopnost zahřívat buněčné tkáně – tudíž i tkáně mozkové, přičemž je známo, že takovýto termální efekt může mít za následek genetické změny a tudíž vést i k nádorovému růstu. Na druhou stranu ale studie na zvířatech z posledních let naznačují, že dávky radiofrekvenčního záření telefonů, pohybující se u přístrojů dostupných na trhu od 800 do 1500 MHZ, jsou příliš malé na to, aby měly na tkáně prokazatelný tepelný efekt.

Vědecký pracovník Gregory Lotz z Výzkumného státního ústavu pro zdraví a bezpečnost práce ale namítá, že zatím nemáme dostatek vědeckých informací o dlouhodobém působení radiofrekvenčního záření. Zatím bylo dokončeno a publikováno pouze několik studií. "Dostáváme se do situace, kdy s šířením bezdrátové komunikace bude každý z nás vystaven určitému záření," prohlásil doktor Gregory Lotz. "Již nyní je velké množství obyvatel vystaveno nízkým stupňům záření. Mozek je v bezprostřední blízkosti telefonu při jeho užívání a proto bude zkoumání těchto otázek středem našeho zájmu," dodal.

Někteří vědečtí experti se navíc domnívají, že navzdory malému tepelnému efektu mobilních telefonů můžou přístroje zasahovat do buněčného mechanismu DNA . Výzkumy se proto zaměří na zhodnocení výsledků radiofrekvenčního záření na tkáně v různých dávkách – což znamená různých stupních absorpce a v různých délkách působení s tím, že teplota buněk se bude udržovat co nejvíce konstantní. To by mohlo přinést výsledky o skutečném poškození buněk podle druhu tkání, které budou záření vystaveny – kost, sval, tuk. V případě mobilních telefonů je stupeň absorpce nejvyšší na tzv.horkém bodu, kde je telefon přidržován u uživatelova ucha.

Představitelé “bezdrátového” průmyslu zavedli minulý měsíc opatření, které vyžaduje, aby výrobci mobilních telefonů zveřejňovali informace o stupni záření, které jejich přístroje produkují.

V současné době používá mobilní telefony v USA více než 90 milionů lidí, z nichž většina je začala běžně užívat v minulých pěti letech. Norman Sandler, mluvčí pobočky Motorola ze státu Illinois, prohlásil, že představitelé firmy se zatím se žalobou neměli možnost seznámit, ale že všechny žaloby v uplynulých několika letech byly staženy buď přímo samotnými žalobci nebo byly zamítnuty soudy. "Již řadu let tvrdíme, že taková obvinění jsou nepodložené, " prohlásil Sandler.

I v České republice v posledních letech prudce vzrůstá obliba mobilních telefonů s tím, jak se v současné době již tři operátoři bezdrátových přístrojů předhánějí v atraktivnosti svých nabídek ve snaze získat co nejvíce zákazníků. Počet uživatelů mobilních telefonů se v České republice dnes pohybuje kolem 3 milionů.