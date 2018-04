Lékaři nahradili ženě uříznutý prst palcem z nohy

Žena se před časem pokoušela pořezat dřevo, zachytila se však za montérky a řemenice ji odhodila přímo na cirkulárku. Pravá ruka byla vmžiku bez palce.

"Strčila jsem si ho do kapsy a v šoku utíkala k sousedům. Strašně to krvácelo. Bydlíme na samotě, a než mi zastavili krvácení a dovezli mě do nemocnice, uplynul docela dlouhý čas. Ve zmatku jsme palec nedali do ledu, a tak se stalo, že na jeho opětovné přišití bylo pozdě," líčí Synková osudný okamžik.

"Nedokázala jsem si představit, jak budu fungovat bez palce. Málokdo si uvědomuje, že je to pomalu nejdůležitější část ruky. Bez něj je ruka na nic."

Důchodkyně je na celé hospodářství sama, a tak se po poradě s lékaři rozhodla, že si nechá na místo palce od ruky přišít palec od nohy.

Rychlé jednání zachraňuje

"Palec se naštěstí uchytil, a i když to působí legračně, slouží docela dobře. Není tak dokonalý jako originál, knoflíky si sama nepřišiji. Celý proces přenosu byl ale velmi bolestivý a dlouho se hojila jak noha, tak ruka," říká Synková.

Není to dávno, co se stejná nepříjemnost přihodila muži z Lužce nad Vltavou na Neratovicku. Kvůli nepozornosti mu také cirkulárka uřízla dva prsty na pravé ruce.

Duchapřítomní kolegové mu naštěstí rychle poskytli první pomoc, díky které se možná lékařům podaří zachránit prsty přišitím. Ovázali mu zranění, zastavili krvácení a uříznuté prsty obložili ledem.

Protéza je až na druhém místě

Historie replantací neboli nahrazování částí těla jinými sahá až do 19. století, kdy byl replantován článek prstu i palec, v roce 1962 byla zase úspěšně replantována část horní končetiny.

Standardním postupem je replantace části prstu, vlastního prstu, nebo ruky, někdy se využívá i takzvaná cross replantace, když je poškozena i druhá končetina a dají se využít její části.

"Přenos palce z nohy na ruku je ve srovnání s výše uvedeným méně obvyklý. Je však potřeba zdůraznit, že palec je pro funkci ruky nesmírně důležitý," vysvětluje primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Pavol Holéczy.

Na otázku, jaká je pravděpodobnost, že se na ruce palec z nohy uchytí, Holéczy odpovídá: "Obecně je úspěšnost až kolem osmdesáti procent."

Nad možností využít v tomto případě protézu spíše lékař záporně kroutí hlavou. "Určitě ne. Vysoké procento výborných funkčních výsledků - až přes padesát procent - hovoří jasně proto, aby protézování přišlo na řadu až po selhání replantace," říká.

Pokud se podobné neštěstí stane, lékaři doporučují amputovanou část končetiny obalit mokrou gázou, nejlépe fyziologickým roztokem, vložit do sáčku a celé pak do nádoby s ledovou tříští.

Nedoporučuje se přímý kontakt tkáně s ledem nebo ponoření amputované části těla do tekutiny, pak ji totiž většinou už lékaři nemohou zachránit.

"Důležité je rychlé jednání. Ošetření zbylé části končetiny se musí zaměřit na zastavení krvácení. Rozhodně nedávejte na cévy svorky, které je mohou poškodit, spíš je potřeba jenom krytí rány a vyzdvižení končetiny," konstatuje primář.

Čím více chladíte, tím lépe

Pokud uříznutá část těla zůstane v teple, je nutné se ji pokusit přišít nejpozději do 12 hodin u prstů, do šesti hodin u ruky, předloktí či paže.

Mnohem větší naději na záchranu omylem amputované části mají lidé tehdy, pokud ji dobře ošetřují - dostačující čas na úspěšnou záchranu se pak až dvakrát prodlužuje.

Lepší jsou výsledky s replantací prstů, kde nejsou svaly, a tím pádem je doba ischemie, po které lze očekávat úspěch, delší. "Jsou popisovány úspěšné replantace i po podstatně delší době. Obecně však platí, čím kratší doba, tím lépe. Pro úspěch replantace je důležitá i chirurgická technika, k operování se doporučují dva týmy," poznamenal Holéczy.

Co s uříznutým prstem

• obalte uříznutou část prstů nebo končetiny mokrou gázou, namočenou nejlépe ve fyziologickém roztoku - jde o roztok vody a soli v poměru lžíce soli na litr tekutiny

• poté jej vložte do igelitového sáčku, a teprve pak do nádoby s ledovou tříští, ledování dvojnásobně zvyšuje naději, že se třeba prst podaří úspěšně přišít zpátky

• nikdy nedávejte část těla přímo do ledu nebo do tekutiny

• ránu překryjte vyšší vrstvou sterilního obvazu, ruku zvedněte

• zároveň se co nejrychleji snažte zastavit krvácení - zaškrťte prst a zapište třeba fixou na ruku přesný čas zaškrcení