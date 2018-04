Lékaři nabízejí elixír mládí

Proč stárneme? Kdo chce usilovat o věčné mládí, musí nejdříve zjistit, jak vlastně člověk stárne. Je to souhra několika přirozených procesů, které vědci zatím ne zcela objasnili. Přesto už několik vysvětlení nabízejí. Co je vlastně stárnutí?

"Postupný proces celkového ubývání fyzických sil, doprovázený poklesem úrovně fyziologických funkcí a rostoucím rizikem onemocnění a smrti," popisuje Stanislav Ďoubal z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj lze říci, že "přiměřená a dosti intenzivní fyzická i duševní aktivita" stárnutí zpomaluje. Ovšem, jak přiznává, toto zpomalení není nijak zásadní. Jak zanikají buňky

Stárnutí je tedy přirozené. Jak přesně však probíhá, to si vědci ještě tak úplně nevyjasnili, i když mnohé už zřejmé je. Abychom pochopili, jak stárnutí probíhá, je třeba se zaměřit nikoliv na vrásky, ale na jednotlivé buňky těla. Ty se neustále dělí a zkracují se jim takzvané telomery, které jinak - zjednodušeně řečeno - chránící dědičnou informaci obsaženou v chromozomech. Když se telomer zkrátí na minimum, buňka už se dále dělit a obnovovat nemůže. Lze však ovlivnit rychlost, jakou buňky stárnou. A právě po pochodech, které na to mají vliv, vědci pátrají. Zatím se vědci shodují, že velký vliv hrají volné radikály, zplodiny pocházející z kyslíku, které poškozují buňky. Volné radikály však nemusí být jedinými viníky, které ničí mládí. V úvahu připadá také teorie o vlivu hormonů, které si tělo samo produkuje, přičemž tato takzvaná endokrinní teorie může být někdy v rozporu s teorií volných radikálů. Ukázat to lze na psech - teoreticky by malé organismy měly stárnout rychleji, protože mají rychlý metabolismus, a tudíž jsou více vystaveny působení volných radikálů. Jenže malí psi žijí déle než ti velcí, byť u jiných živočišných druhů to tak být nemusí. "Organismy s větším mozkem žijí obvykle déle. Nicméně fakt, že malí psi žijí déle, vyvolává otázky o platnosti teorie volných radikálů a spíše by ukazoval na endokrinní ovlivňování stárnutí," uvažuje profesor Ďoubal. Navíc je třeba vzít v potaz vliv centrálního nervového sytému neboli zejména mozku na tělesné funkce. "Dobrý psychický stav příznivě ovlivňuje imunitní systém," připomněl Stanislav Ďoubal. Konkrétnější vysvětlení by mohlo hypoteticky spočívat ve vazbě mezi nervovou soustavou a endokrinním systémem, který pomocí různých látek řídí tělesné funkce. Endokrinní systém je podřízen centrům lokalizovaným v mozku. "Lze si představit, že stimulace činnosti mozku ať již intelektuální, či fyzickou aktivitou může vést k pozitivním změnám v endokrinním systému, tedy například ke změnám v produkci hormonů," vysvětluje odborník. Geny také hrají roli Jedno se zdá jisté, přirozené procesy lze do velké míry ovlivnit pomocí životního stylu. A také tím, pokud tělu dodáváme látky, jejichž produkce s věkem klesá anebo kterých se mu nedostává ve stravě. Jak to však, že i dva lidé stejně staří a s podobným životním stylem stárnou rozdílně a věkový rozdíl mezi nimi jako by se prohluboval? Za to mohou nejspíše geny, v nichž je naprogramován jak sklon k nemocem, tak třeba přibližná délka života.