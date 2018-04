Lékaři: Na očkování proti chřipce mají lidé ještě měsíc

18:00 , aktualizováno 18:00

Lidé se mohou nechat očkovat proti chřipce až do konce listopadu, říkají odborníci. První dávka vakcín již do Česka dorazila, ale v lékárnách se dlouho "neohřála". Její velkou část už totiž zájemci vykoupili. Další zásilku by distributoři měli dodat asi do dvou týdnů.