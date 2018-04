Lékaři mají novinky v operacích kloubů

Operaci se podrobil ve čtvrtek.

Místo "tradičního" umělého kloubu, který by mu museli lékaři zatlouct do stehenní kosti, dostal nový typ.

"Ten by měl pacientům sloužit nejméně deset let. Kloub by je neměl bolet a měl by být plně pohyblivý," uvedl Tomáš Krč, přednosta motolské ortopedie, která kloub používá jako první v zemi.

Při operaci, která trvá pouhou hodinu, lékaři nejprve obrousí hlavici a jamku nemocného kloubu. Na vrchol stehenní kosti pak nasadí jakousi "čepičku". Ta je vyrobena z mimořádně odolného materiálu.

Do jamky vloží výstelku ze stejného kovu. Celý zákrok je méně náročný, lidé se z něj mnohem rychleji zotavují.

Výměna kloubu za umělou protézu čekala také padesátiletého muže z Frýdku-Místku. Trápilo ho pro změnu koleno. Silné bolesti mu bránily v práci i při odpočinku. Lékaři nemocnice v Novém Jičíně ho operovali tento týden. Díky unikátnímu artroskopickému zákroku mu však jako prvnímu pacientovi v Česku jeho vlastní kloub zůstal.

"Pacientovi jsme neměnili kloub, nahradili jsme jen jeho poškozenou část. Nepoužili jsme umělý materiál, ale kostní štěp," líčí primář novojičínské ortopedie Michal Mačák.

Lékaři na pacientovu holenní kost připevnili kostní bloček s chrupavkou, který vysekli z jeho vlastní stehenní kosti.

Takovým způsobem dosud mohli lékaři v Česku operovat jen pacienty s poškozenou stehenní kostí. Pro zákrok na holeni jim chyběly speciální nástroje. Právě ty nyní novojičínská nemocnice získala darem a tento týden poprvé použila.

"Zákrok je pro pacienta mnohem šetrnější než složitá operace s výměnou kloubu. Rychleji se uzdraví a vrátí se k práci i ke sportu," míní Mačák.