Lékaři hledají recept proti akné

10:10 , aktualizováno 10:10

Metla adolescentů by se mohla v budoucnosti změnit v banální záležitost, kterou by snadno odstranilo několik návštěv u lékaře. Alespoň si to myslí britští specialisté, kteří se zabývají léčbou akné.