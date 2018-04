Lékaři: Antikoncepce bez receptu ohrozí ženy

Proti tomu však gynekologové protestují. Přijde jim absurdní, že by se k lékům, které nyní ženám nemůže předepsat jiný lékař než odborný, dostávaly tak snadno.

"Léky nemusí každé pacientce sednout. A pokud se jí lékárník nevyptá, zda náhodou nemá nějaké potíže, neodhalí to," namítá ostravská gynekoložka Helena Fousková. A dodává: "Neumím si představit, že se bude na tak choulostivé podrobnosti vyptávat u pultu, kde bude stát dalších deset lidí."

Připravovaný zákon počítá se zavedením nové kategorie léků: volně prodejné s omezením. To znamená, že budou stanoveny podmínky, za jakých bude moci lékárník pilulky vydat. "Potíž je v tom, že zatím o žádných omezujících podmínkách nevíme," dodává šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Lékaři se proto bojí, že si pacientky budou pro léky chodit jen do lékárny a nedostanou se vůbec na preventivní prohlídku.

"Hormonální antikoncepci hodně užívají ženy v mladším věku, a pokud nemají stálý vztah, dochází snadno k přenosu infekce," popisuje důvod, proč by měl na pacientku "dohlížet" odborný lékař, gynekoložka Fousková.

Vyzvednutí receptu na antikoncepci je pro spoustu žen jediným impulzem k návštěvě gynekologické ordinace. "Děláme cytologická vyšetření, což je důležité, protože se tak dá přijít na rakovinu děložního čípku ve stadiu, kdy žena necítí žádné problémy," říká gynekoložka.

Argument pro zavedení novinky je jasný: ženy si recept na hormonální antikoncepci vyzvedávají zpravidla jednou za tři měsíce jen mezi dveřmi ordinace.

"Recept mi vypíše sestřička a jdu domů. Je pravda, že občas mi přeměří tlak, ale není to pravidlem," říká dvaatřicetiletá Hana Soukupová z Prahy. Zjednodušení procesu by proto uvítala, protože návštěvu gynekologa každého čtvrt roku považuje za formalitu.

Lékárníci ubezpečují, že novinka ve vydávání léků ženy neohrozí. "Ideální by bylo, kdyby si v lékárně mohla antikoncepci vyzvednout žena, u které je jasné, že jí daný typ léku vyhovuje," říká prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. Pacientka by mohla gynekologa "přeskočit" jen tehdy, měla-li by v pořádku jaterní testy.

Stejně tak by předpis upravoval, jak dlouho by si ženy mohly chodit pro recepty do lékárny, aniž by je jejich lékař mezitím viděl. "Neumím si představit mechanismus, jak by to fungovalo," pochybuje Milan Kubek. Česko by se podle lékařů stalo raritou – ženy v zahraničí se většinou bez předpisu k hormonální antikoncepci nedostanou.

Gynekologové naopak schvalují vydávání postykové antikoncepce bez receptu. "To je něco jiného. Tyto léky se musí užít v určitém časovém intervalu a pro ženy je jednodušší zajít si pro ně přímo do lékárny," říká Helena Fousková.