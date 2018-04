Lejla Abbasová chrání holky před obřízkou

Problém ženské obřízky je pro civilizovanou Evropu vzdálený jako planeta Pluto od Slunce.

"Ale nejsou nám jedno hladovějící děti v Africe, tak proč by nám mělo být jedno jejich mrzačení," říká Lejla Abbasová, která má kořeny v africké Keni. Tam se také v posledních letech často vrací a problémy tamních přátel ji nenechávají chladnou.

"Dvě třetiny mých kamarádek byly v dětském věku obřezány, a když teď vědí, jak je to zbytečné, chtěly by to změnit. Jediná možnost je vzdělání a osvěta," dodává.

Na světě je obřezáno přibližně 100 milionů žen a podle zprávy WHO každý rok narůstá toto číslo o 3 miliony. Denně je obřezáno 6000 dívek.

Ráda by do svého boje proti ženské obřízce zapojila co nejvíc lidí i u nás, i když se jich to přímo netýká. Celkem se jí to daří. "Teď mi zrovna pomohla řada českých módních návrhářů, kteří mají butiky v Praze na Starém Městě a v úterý 22. 5. večer absolvovali pochod po obchodech a lidé se o ženské obřízce mohli dozvědět víc." Každá z devíti návrhářek věnovala nadaci Abbasové pět tisíc korun, celkem se vybralo 53 240 Kč. Akci podpořila také manželka pražského primátora Radka Bémová.

"Peníze budou tentokrát použity na nákup osiva, pro pole, které farnost v Naroku v Keni vlastní. Díky tomu zajistíme příjem potravy, konkrétně kukuřice, na minimálně půl roku a hlavně tím nastartujeme samofinancování celého projektu. Vypěstovaná kukuřice se bude moci dále prodávat a ze semen se opět oseje pole, tudíž tímto příspěvkem od CFC bude definitivně zajištěn základní příjem potravy pro celý projekt na dobu neurčitou," vysvětlila Lejla Abbasová.

Sex jen s obřezanou

"Jsou to hlavně Masajky, které nemají žádné vzdělání, tak jim zaplatíme třeba kurz kadeřnice a jinak vypomůžeme do začátku," vysvětluje. Ví ale, že zakořeněnou tradici nevymýtí, proto se snaží aspoň o osvětu, aby byla prováděna odborně - chirurgicky, a ne třeba starým střepem, jak je často obvyklé.

"Mám tam dokonce kamaráda, vysokoškoláka, který chápe problém obřízky - je to ale Masaj, tak si za ní stojí. Prý by mu neobřezaná žena přišla jako malá holka a nemohl by s ní spát," přibližuje Lejla.