Lehké cigarety jsou stejně nebezpečné jako ty normální

Závěry nové studie, kterou provedli turečtí vědci a již citovala agentura Reuters, svědčí o tom, že kuřáci mají horší cévní systém než lidé, kteří nekouří. Přitom však není rozdíl mezi tím, jestli kouří takzvané lehké cigarety, nebo klasické.

Lehká nerovná se zdravější

Lékaři přitom už dlouhou dobu upozorňují na skutečnost, že cigarety označované jako lehké často klamou veřejnost tím, že se tváří, jako by jejich kouření bylo spojeno s menšími zdravotními riziky. Studie však ukazují, že lehké cigarety jsou úplně stejně škodlivé jako ty klasické.

Lehké cigarety jsou takto označované především proto, že by u nich měl uživatel inhalovat méně nikotinu a menší množství toxických zplodin. Problém je ale v tom, že to platí pouze pro tovární testy, které provádí stroj. Vědci totiž už dávno přišli na to, že v reálném životě kuřáci inhalují stejné množství nikotinu i toxických zplodin, ať už jde o lehké, nebo klasické cigarety.

I když už se dlouho ví, že lehké cigarety rozhodně nejsou bezpečné, jejich dopad na kardiovaskulární systém nebyl doposud zcela jasný.

Cigarety, zabijáci cév

Studii, která se tímto tématem zabývala, vedl doktor Hakan Gullu z Ústavu vědecké medicíny a její závěry byly publikovány v odborném magazínu Heart. Studie zahrnovala 62 dospělých lidí ve věku kolem dvaceti let. 20 z nich bylo kuřáky normálních cigaret, 20 kouřilo lehké cigarety a 22 nekouřilo vůbec.

Všichni respondenti se podrobili speciálním testům, které mapovaly jejich cévy, průtok krve a krevní zásobení srdce. Kromě toho měřily i funkci drobných kapilár.

Kuřáci podstoupili testy jednak po dvanáctihodinové nikotinové absenci a jednak po rychlém vykouření dvou cigaret.

Vědci zjistili, že kuřáci mají nejen výrazně horší výsledky testů než nekuřáci, ale že funkce cév se výrazně zhoršuje okamžitě po vykouření cigarety. Stejně špatných výsledků přitom dosahovali jak kuřáci normálních cigaret, tak kuřáci lehkých verzí.

"Kouření lehkých cigaret se může jevit jako zdraví méně škodlivé, ale má úplně ten samý negativní efekt na funkci cévního systému jako kouření klasických cigaret," uzavírají vědci.