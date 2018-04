OBRAZEM: Projděte si svět z Lega. Pět čtenářů získalo lístky na KidsFest

11:12 , aktualizováno 23. června 11:19

Sedm milionů kostiček na jednom místě. Originální stavby, umělecká díla, klasické stavebnice, ale i oblíbené kolekce Star Wars nebo Minecraft. To je festival Lega v pražských Letňanech, který můžete ještě do konce tohoto týdne navštívit. Projděte si výstavu v naší galerii. Ti, co poznali obraz od známého malíře a byli vylosováni, vyhráli vstupenky na KidsFest.