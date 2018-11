Zima přeje legínám. Pozor však na odhalený zadek a pestré vzory

Neexistuje snad pohodlnější a variabilnější kus oblečení, než jsou legíny. Dají se téměř neomezeně kombinovat s elegantními topy, halenkami, šaty, saky či svetry. Na druhé straně jsou i kreace, které nám hezkou vizitku neudělají.

Vždy bychom měly myslet na to, že legíny jsou nemilosrdně upřímné k naší postavě. Proto bychom je místo kalhot skutečně měly nosit pouze do fitka, na běhání nebo na výšlapy do kopců. V tomto případě si pak můžeme dovolit si k nim obléci top nebo upnuté tričko, pak už stačí doladit bundou či mikinou a obout tenisky. Sportovní legíny se dají pořídit v nepřeberných hravých designech, navíc mají tu výhodu, že se vyrábějí z moderních materiálů, které se přizpůsobují jak tělu, tak i okolnímu prostředí.

Pokud v nich však chceme vyrazit do ulic, nastupují úplně jiná pravidla. Především by legíny na zimu měly být pevné, hřejivé a neprůhledné. Místo bavlněné varianty raději sáhněte po merino materiálu, nebo lesklém kousku, například z imitace kůže. Legíny by neměly v žádném případě být příliš upnuté, přetínat rozkrok napůl nebo naopak odstávat a plandat. Pozor také na délku, která by měla sahat přesně ke kotníkům.

Hlídejte si také barevné kombinace. Ideální jsou jednobarevné, nejlépe černé či bílé legíny, které se dají nosit prakticky s jakýmikoliv vzory. Opatrná byste měla být v případě, že si oblékáte legíny výrazné barvy nebo s barevnými potisky. Zbytek outfitu je pak třeba ladit do neutrálních odstínů.



Pamatujte na to, že i když máte ukázkovou postavu, je krátký a těsný vršek striktně zapovězen. Top, halenka nebo svetr by měly za všech okolností zakrývat zadek. V případě, že trváte na krátkém svetru, tak si na legíny oblečte kraťasy nebo nařasenou sukni kratší délky. Doplňte model kabátem nebo koženou bundičkou a polobotkami na podpatku.

Osvědčenou klasikou jsou legíny v kombinaci s volným vrškem z lehkých materiálů. Podle nálady a příležitosti si pak můžete vytvořit model do práce nebo do společnosti. Jestliže například sáhnete po hedvábném topu nebo šifonové halence a podpatcích, vytvoříte outfit, ve kterém budete hvězdou večera. Oproti tomu na pracovní schůzce můžete zabodovat asymetrickou halenkou a kotníčkovými botami.



K legínám se skvěle hodí i dlouhý svetr, kratší šaty, cardigan, kožíšek, kozačky, tenisky, ale i mohutnější boty, jako jsou tzv. traktory nebo třeba martensky.