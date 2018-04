Legíny do ulic patří, ale musíte vědět, jak je nosit, říkají odborníci

Před nedávnem značnou část veřejnosti pobouřil příběh dívek, které byly kvůli legínám vykázány z letadla americké společnosti. Rozproudila se tak debata, jestli je tento kousek oděvu skutečně vhodný ke každodennímu nošení a jestli není za hranou etikety a vkusu. Také nás toto téma zaujalo, a proto jsme se rozhodli dát příležitost čtenářkám na Facebooku, ale i módním návrhářům a stylistům, aby se k němu vyjádřili.

„Legíny nenosím a této módě nerozumím,“ svěřila se Petra Buchalová na facebookové stránce OnaDnes.cz. A není zdaleka sama. „Legíny patří k punčochovému zboží a řadí se k typu spodního prádla. Když si jde člověk zaběhat, je v nich doma, klidně. Zeštíhlují jen v případě, že máš schovaný zadek. Jsou také dobrým prostředkem, aby se netřela stehna. Tohle beru. Ale jinak je to katastrofa a vrchol nevkusu,“ myslí si čtenářka, která vystupuje pod přezdívkou Adri Laivae Dosi, a její slova potvrzuje i další z diskutujících. „Pohled na ženu přede mnou, jak kráčí v legínách s podpatky a pod legínami se jí rýsuje spodní prádlo, mi opravdu nepřijde sexy,“ píše Ewa Burdová.

Módní kousek pro odvážné

Že legíny nejsou regulérní kalhoty, které se mohou nosit stejně jako například džíny, potvrzuje i stylistka Zoot Gabriela Zimová. „I když se staly oblíbeným módním kouskem mnoha českých žen a v ulicích je vídáme poměrně často, rozhodně se nejedná o oděv vhodný do města či kanceláře. Pokud si je ani přesto neodpustíte, nutností je dlouhý top, který vás zachrání před faux pas, jako je například prosvítající klín.“



Legíny v historii Legíny můžeme najít už ve 13. století, kdy primárně sloužily k tomu, aby v chladném počasí zahřály nohy. Hojně se nosily až do období renesance. Jako součást mužského oděvu se s nimi znovu můžeme setkat v 18. století, o století později je nosili vojáci, lovci kožešin a také děti. Tehdy se vyráběly z vlny nebo kůže. V moderní podobě jejich comeback můžeme zaznamenat už v 50. letech, i když v té době připomínají spíše neelastické capri kalhoty. Díky vynálezu lycry v roce 1958 se první legíny s tímto umělým vláknem vyrobily už o rok později. Ve formě přiléhavých a nohy obepínajících kalhot se pak dostaly do šatníků v 60. letech jako součást sportovního úboru. Hodně je nosili i tanečníci. Opravdový boom legín nastal o dekádu později. V 80. letech se pomalu upouští od křiklavých neonových barev, místo nich se objevují tlumenější odstíny a vzory, zkracují se na 3⁄4 délky. A i když v následující dekádě zaznamenávají spíše útlum, po roce 2010 se tento trend vrací a nadále rozšiřuje i do jiných oblastí módy, než je pouliční styl.

Také designérka Mirka Talavašková varuje. „Legíny jsou fenomén posledních dekád a nikdo je do pravidel etikety nezahrnul. Je dobré si uvědomit, že nejsou legíny jako legíny. Přirovnala bych to k tomu, když se na nuda pláži vyvalí tlustý nebo jinak ošklivý člověk. Mě pohoršuje ta míra nevkusu,“ svěřila se módní návrhářka.

Názor, že by se legíny měly nosit s ohledem na proporce nositelky, sdílí i dáma, která už dlouhá léta patří mezi českou návrhářskou špičku. „Mně se zdá, že legíny vládnou světu. Když si k legínám vezmete tuniku a máte na to patřičné nohy, tak je to hezké. To však neplatí, pokud jde o tučnou slečnu s celulitidou. Například v Anglii jsem viděla tlusté holky v legínách a krátkém tričku, které celému světu ukazovaly přebytečná kila. To bylo dost neestetické. Proti legínám rozhodně nejsem, ale záleží, kam a jak je nosíte,“ vyjádřila se Liběna Rochová.

Také další česká návrhářka má k legínám kladný vztah. „Sportovní móda se čím dál více dostává do našich šatníků a není na tom nic špatného. Je to trendy. I když je to na soudnosti každé z nás,“ říká Tatiana Kovaříková s tím, že si legíny pustila i do vlastního šatníku a nejraději je nosí s tunikou a teniskami.



Tričko či tunika přes zadek

I další ženy se stejně jako ona do legín beznadějně zamilovaly pro pohodlnost a univerzálnost. „Legíny nosím do práce i na doma. Prakticky už víc jak pět let žádné jiné „kalhoty“ nenosím. Na jednobarevné si dávám sukni, k barevným ne, ale mám ráda delší tričko právě přes předek. Legíny jsou pro mě maximálně pohodlné, nemačkají se, prostě nej,“ pochvaluje si čtenářka Pavla Kozlová.



Zdá se tedy, že legíny se staly regulérním kouskem šatníku. Jen je důležité je umět nosit. „Klientkám doporučuji vždy upřímně zvážit, jestli na to mám postavu a mé nohy snesou takové zvýraznění. Rozhodně je nedoporučuji silnějším ženám, které je nevhodně doplní jen krátkou bundou. Moje zásada je k legínám vrstvit. Má-li klientka skvělou postavu, může si dovolit i kratší mikinu či svetr,“ radí stylistka Petra Šestáková, jak správně tento kousek nosit.

A dodává, že ona sama nedá na legíny dopustit. „Miluji kontrasty oversize košile, krátké bundy a legíny. Takový outfit doplním kotníkovými botami nebo teniskami. Je to pro mě nejpohodovější oblečení.“



„Pokud si je chceme vzít do práce, tak vypadají skvěle s prodlouženým sakem. Musíme si také dávat pozor na správnou délku. Nejčastěji nošená délka je po kotníky, která opticky prodlužuje nohy. Vyvarujte se ovšem legín tříčtvrteční délky, které nohy zkrátí. Pokud nosíte legíny jinde než při sportu, tak zapomeňte na tenisky. Raději zvolte kotníkové kozačky, nebo baleríny,“ uzavírá Barbora Opletalová z módního a designového e-shopu vemzu.cz.

V legínách můžete i do školy. Jen neukazujte zadeček, radí blogerka:

