Devadesátky jsou zpět. Vrací se vysmívaná ledvinka

Spolu s ponožkami v sandálech a nátělníkem zastrčeným do tepláků vyhrnutých vysoko do pasu symbolizuje 90. léta. Tehdy se stačilo projít po ulici a mohli jste spočítat na jedné ruce ty, kteří ji neměli. Z původně trendy kousku se ledvinka postupně stala synonymem ošuntělosti a nevkusu.

Zatímco z tržnic s levným zbožím v podstatě nikdy nezmizela, z kamenných obchodů se postupně vytratila úplně. Aby se o dekádu či dvě opět přihlásila o slovo. Nejprve si tento módní doplněk oblíbili vyznavači vintage módy, postupně se dostala i do hledáčku módních značek. Objevuje se na přehlídkách lokálních designérů i velkých módních domů, nosí je i celebrity.

Kreativní ředitel pařížské agentury Nelly Rodi Laurent Le Mouël se domnívá, že návrat módních trendů 90. let je součástí přirozeného koloběhu. Každých 25 let - s každou novou generací - se móda vrací.

Přirozený koloběh

„Mladí chtějí být rebely, šokovat, jít proti názorům rodičů. Devadesátá léta je přitahují popovým vzezřením, je to návrat k módě ulice,“ uvedl Le Mouël, který si dobře pamatuje toto období takzvané antimódy, kdy se kromě ledvinek nosily například i „kecky“ a hodně volné kalhoty s náprsenkou, takzvané lacláče.

Podle některých prodejců je za vzrůstající popularitou ledvinek především jejich praktičnost. Do malého pouzdra se pohodlně vejde mobil, peněženka, klíče, doklady i kapesníčky, a další drobnosti. Pak se jen připne k pasu a můžete vyrazit kamkoliv budete chtít. Do města, do hor nebo do si zaběhat do lesa. Nic vám přitom nepřekáží v rukou a netíží na zádech či ramenou.

Ostatně myšlenka malé kapsy, do které si můžete umístit cennosti a mít přitom volné ruce, není nikterak nová. Údajně už v antice lidé nosili u pasu malé vaky, do kterých si schovávali drobnosti, především mince. Podobnou věc lze vystopovat u různých kultur napříč stoletími.

Kapsář i lékárnička

Domorodí Američané například místo kapes používali jakousi kapsičku z kůže, které se dala nosit nejen okolo pasu, ale také přes rameno či na zápěstí. Podobná věc, zvaná sporran, je také součástí skotského národního kroje. Nosí se na kiltu a nahrazuje kapsy.

Za předchůdce dnešní ledvinky se považuje i malý vak, který si Francouzi v 15. století věšeli k pasu. Tehdy se mu říkalo chatelaine. A podobné kapsáře připevněné k pasu se od té doby nosily běžně.

V 60. letech horští záchranáři dokonce měli speciální pásy a na nich přidělaná pouzdra, ve kterých byla umístěna lékárnička. Právě lyžaři, turisté a další sportovci vlastně pomohli k popularizaci tohoto doplňku.

Žhavý trend pro střední třídu

Z outdoorového prostředí se přenesla do ulic a na přehlídková mola v 80. letech. Tehdy se začala vyrábět ze syntetických materiálů a ve výrazných barvách. V roce 1988 pak byla podle amerického reklamního týdeníku Adweek označena za nejžhavější komoditu roku. O dva roky později se dostal i do editorialu módní bible zvané Vogue.

K nám tento trend dorazil o pár let později. Stejně jako v Americe si ho oblíbila tehdy vznikající střední třída, která vyznávala především pohodlí. Ledvinka se také stala oblíbeným marketingovým prostředkem, na který firmy tiskly svá loga.

Nyní se tento doplněk vrací v propracovanějším designu a bezpočtu verzí. Některé ledvinky sází na jednobarevné provedení a jednoduché, minimalistické pojetí, jiné září barvami, další mají velikost menší dámské kabelky. Značky se předhánějí s nejrůznějšími materiály, designy i velikostmi. Jsou horkým kouskem na nejrůznějších týdnech módy, včetně toho pražského, který se uskutečnil před dvěma týdny.

A jak se aktuálně nosí? Rozhodně ne pevně obepínající pas. Působí mnohem estetičtěji pokud popruh uvolníte a necháte ledvinku ležérně viset. U elegantních a minimalistických verzí můžete část popruhu použít jako pásek. Těsnější sevření ji můžete dopřát na bocích. Jsou-li vám pohodlné tašky přes rameno, vyzkoušejte cross body styl i s ledvinkou.