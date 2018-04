Ženšen udržuje imunitu člověka v rovnováze, říká vědkyně

Potvrdila už lékařská věda tisícileté zkušenosti východní medicíny s užíváním ženšenu i v nějakých důvěryhodných studiích?



V nejedné. Shodují se, že udržuje imunitu člověka v rovnováze. Což je v imunologii velmi důležitý pojem. Například když bakterie napadnou naše tělo, musí se navázat na povrch našich vlastních buněk. Látky obsažené v ženšenu jsou podobné těm, kterými jsou vybaveny naše vlastní buňky. Takže bakterii vlastně „zmatou“. Ta se místo na naše buňky nalepí na účinné látky kořene a zabrání bakteriální infekci. To potvrdilo několik studií třeba u bakterie Helicobacter pylori, která napadá žaludeční sliznici.

Co je v ženšenu tou účinnou složkou?

Je to celý soubor látek, těmi nejdůležitějšími jsou ale saponiny (chemické látky obsažené v řadě rostlin a bylin s příznivými účinky na lidský organismu, pozn. red.). V ženšenu jsou takzvané ginsenosidy. Ty mají schopnost pronikat dovnitř buněk, což je pro jejich terapeutické působení jedna z nejdůležitějších vlastností. Působí povzbudivě i tlumivě. To opět odkazuje k jejich hlavní funkci, tedy vracet organismus do rovnováhy.

Ženšen je často přísadou v energetických nápojích. Ty ale lékaři nedoporučují lidem s vysokým krevním tlakem, právě kvůli povzbudivým účinkům kořene. Takže opatrně s ním?

Je pravda, že ženšen bývá i přísadou energetických nápojů. Ale v těchto nápojích jsou zastoupeny i jiné složky. A právě tyto další látky jsou nebezpečné pro lidi s vysokým krevním tlakem. U ženšenu bylo prokázáno, že je schopný vyvažovat krevní tlak dle potřeb organismu. U lidí s nízkým tlakem je schopný ho zvýšit, naopak u lidí s vysokým krevním tlakem ho snižuje. Pokud jste zdraví, nic vás netrápí, určitě ho používat můžete. Ale samozřejmě i tady platí, že všeho moc škodí. A pokud člověk trpí nějakým celkovým onemocněním, měl by jeho užívání konzultovat s lékařem.