Léčitelka pracuje s lékařem

SPOLUPRACOVAL(A) BYSTE S LÉČITELEM? • Prof. MUDr. Cyril Höschl, psychiatr

Teoreticky takovou možnost připouštím, ale příliš o ni nestojím. U některých pacientů chápu, že chtějí vyčerpat všechny možnosti. Navíc řada bylinek je farmakologicky účinná, takže ani nejde o 'alternativní' medicínu. • MUDr. Marie Svatošová, hospicové hnutí

Do hospice přicházejí nevyléčitelně nemocní. Zakážeme­-li pokračovat v alternativní 'léčbě', rodina si bude vyčítat, že maminka mohla žít, kdyby... Nejsem absolutním odpůrcem alternativy, její placebo efekt může být užitečný. • Doc. MUDr. Jan Starý, dětský hematolog

Razím zásadu nic primárně neodmítat. Chceme znát složení čaje, který dítě dostává, záleží nám na tom, aby léčitel nezasahoval do našich léčebných postupů, což se většinou děje. Sami aktivně léčitele nevyhledáváme, jsme připraveni s nimi o konkrétním případu mluvit... Čas od času k nám dochází léčitel přenášet energii na pacienta, ve vstupu mu nebráníme, do jeho postupu nezasahujeme. Jsou situace, kdy je role léčitele důležitější než za běžných okolností. Dítě umírá, možnosti léčby jsou vyčerpány, poskytujeme jen podpůrnou léčbu. Léčitel může sehrát pozitivní roli, rodina má pocit, že boj nevzdala, dítě není trápeno bolestivými zákroky, jakási naděje udržuje rodinu v chodu. • Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, onkoložka

Umění bylinkářů má reálný základ. Kdysi se lékaři také učili předepisovat čaje. Uznávám rovněž, že někteří léčitelé mají schopnost empatie. Umějí se vžít do pocitů nemocného člověka, dovedou naslouchat, mají také čas, a tak od některých potíží spíše psychického rázu dokážou i odpomoci. Takový servis vám v dnešních podmínkách medicína nemůže nabídnout. Samozřejmě psychoterapie může řadu problémů oslabit. A nemocný se může cítit lépe. Ale ještě jsem neviděla nádor, který by se rozpustil v důsledku meditací nebo působením virgule. • Prof. MUDr. Pavel Pafko, chirurg

Jsem zastáncem svobodného rozhodování každého pacienta. Úkolem odborníka je ho pouze informovat o doporučených postupech. Je na nemocném, aby se rozhodl. Vyhledá­li současně léčitele, je to jeho věc. Může tak vzniknout nevědomá 'spolupráce'. Osobně, protože 'léčitelství' neznám, ho nemohu soudit. V minulosti mnohé léčebné postupy stály mimo 'univerzitní' medicínu, a teprve byla­li seriózně prokázána jejich účinnost, byly do ní vtěleny. Moderní medicína je založena na důkazech! • MUDr. Vladimír Koza, hematolog

V životě bych nesedl do letadla, které řídí příznivec plachtění a ještě mě přemlouvá, že když nad Grónskem vypne motory, doletíme silou vůle do New Yorku. Žádného pacienta jsem nikdy neléčil postupem, který by nebyl ověřen.