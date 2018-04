Léčba rakoviny nemusí být důvodem k přerušení těhotenství

16:39 , aktualizováno 16:39

Lékaři se dlouho domnívali, že všechny těhotné ženy by měly při onemocnění rakovinou raději podstoupit interrupci. To mělo ochránit ženy před vážnějším typem onemocnění a plod před možným poškozením při chemoterapii. Odborníci tuto představu vyvracejí. Podle informací, které poskytla Česká společnost podpory zdraví, vědci z Houstonu v USA osm let sledovali život a zdraví 22 žen, které byly v době těhotenství léčeny na rakovinu prsu, i osudy jejich dětí. Doba přežití těchto pacientek se nelišila od ostatních žen. Chirurgické odstranění prsu, ani ozařování a chemoterapie neměly vliv na zdraví plodu.