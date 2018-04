Revoluce v léčbě migrény se blíží, tvrdí odborníci

„Když mě to chytne, neudělám vůbec nic, zalezu do postele a čekám. Po dvou dnech se to obvykle spraví a pak se zase vrátím do normálního života,“ popisuje pětatřicetiletá Jana z Jihlavy záchvaty migrény, které ji občas přepadají.



Jana je typický migrenik: tedy žena ve věku 16 až 50 let. Migréna postihuje totiž hlavně je, a to v poměru až pět žen ku jednomu muži.

„Jde o hormonálně podmíněné onemocnění. Začíná se objevovat v pubertě, kdy dochází k aktivitě pohlavních hormonů. V menopauze se obvykle migréna u zhruba osmdesáti procent pacientek vytrácí,“ popisuje David Doležil, předseda Společnosti pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Jestliže patříte k těm, kteří nemohou nástup migrény ovlivnit, zaručeně znáte triptany, tedy léky, které při akutních záchvatech pomáhají. Nejsou to klasické léky na bolest, pomáhají výhradně při migréně, musí se ale vzít včas.

Nyní je tu naděje, že preventivní léčba bude brzy ještě úspěšnější. V současné době totiž probíhá klinické hodnocení zcela nových léků, takzvaných monoklonálních protilátek, které zatím vypadá více než slibně. Lékaři dokonce hovoří o převratném objevu, který – pokud se potvrdí – by znamenal revoluci v péči o nemocné.

„První výsledky jsou opravdu ohromující, doufám, že budou potvrzeny,“ říká Doležil.