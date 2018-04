Léčba chorob spojených se špatnými návyky stojí svět miliardy

The Medstat Group dospěl k sumě, která je v přepočtu nejméně sedminásobkem hrubého domácího produktu České republiky, pomocí statistické analýzy vzorku 46.000 osob většinou ve věku od 35 do 54 let. Společnost zkoumala jejich lékařské výdaje v uplynulých šesti letech a zaměřila se na jedenáct rizikových návyků, mezi nimiž figurovaly například obezita a kouření.Ve shodě se sledovanými osobami přičítala studie velkou zápornou hodnotu nezvládanému stresu, který může zapříčinit bolesti hlavy, bolesti zad a problémy zažívacího traktu. Vysoko na žebříčku rizikovosti stálo také kouření. Studie ukázala, žebývalí kuřáci jsou pro zdravotnictví nákladnější než nynější kuřáci, a to patrně proto, že opustili zlozvyk až poté, co je postihl nějaký neduh.Neméně závažná je ze zdravotnického hlediska obezita plynoucí z trávení času u televize s plným košíkem bramborových lupínků. Nadměrná hmotnost vede k srdečním chorobám a cukrovce. Podle expertů stačí, aby se životní styl Američanů změnil k lepšímu a snížení zdravotních výdajů půjde rapidně dolů.