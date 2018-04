Léčba bolestí bederní páteře

Bolesti zad, zejména bederní páteře, jsou jednou z nejčastějších obtíží, které člověka donutí vyhledat odbornou pomoc. Téměř 80 % všech dospělých se během svého života s tímto typem bolesti setká. Obtíže často figurují i jako příčina pracovní neschopnosti.

Dnes označujeme onemocnění páteře a bolesti zad za tzv. civilizační onemocnění. Nejedná se však pouze o onemocnění moderní doby – trpěli jím i naši předkové, čemuž napovídají starší názvy jako je hexenšus (Hexen Schus), tedy ústřel čarodejnice. Často totiž vznikal náhle, na člověku nebylo nic vidět, a lidé se domnívali, že jde o zásah zlomocné osoby. Lékařské poznatky byly nepatrné a léčení se tehdy odehrávalo jen v mezích lidového léčitelství a přirozené moudrosti.

Jak bolest vzniká?

Páteř je sloupec kostěných obratlů, které ve svém středu chrání důležitou součást centrálního nervového systému – míchu. Páteř je ale také osovým orgánem, jakýsi stožár, upnutý množstvím pružných svalů, které můžeme přirovnat k lanům zaručujícím stabilitu i ohebnost podle požadavků našeho těla. Jednotlivé obratle jsou navzájem spojené meziobratlovými ploténkami – pružnými útvary, které tlumí všechny nárazy páteře.

Pro funkci páteře jsou klíčové, jsou však velmi často zdrojem bolestí. Ploténky se totiž jako jedny z prvních ve vyšším věku opotřebovávají, pak již nestačí plnit svou funkci, praskají a stlačují některé citlivé struktury (například nervové kořeny). Na vzniku bolestí zad se podílejí i ostatní struktury bederní páteře – svaly, klouby a vazy. Všechny tyto struktury spolu úzce souvisí a porucha jedné vyvolává poruchu další.

Bolesti bederní páteře

Bederní páteř je nejvíce zatěžovaným úsekem páteře, tudíž také nejčastěji postiženým. Je to totiž místo, kde se uplatňují největší svalové skupiny a kde se pohyb dolních končetin přenáší na trup. Tím se vysvětluje i velká zranitelnost této oblasti. Bolest beder a kříže zahrnuje nejen bolest dolní části zad, ale i bolesti vyzařující do stran, do boků, hýždí, slabin, nebo dokonce do dolních končetin.

Je na místě vysvětlit některé pojmy, jimiž jsou bolesti bederní páteře označovány v lékařských nálezech, jelikož čeština nezná žádné řádné a všeobecně srozumitelné pojmenování pro choroby dolního konce zad. Nejčastěji se tak můžete setkat s označením vertebrogenníalgickýsyndrombederní, což přeloženo do češtiny znamená „bolí ho v kříži“. Stručnější výrazy lumbago (akutní ústřel) či lumbalgie(chronické bolesti bederní páteře) říkají zhruba totéž: bederní páteř špatně funguje, což se momentálně projevuje její bolestí. Vertebrogenní syndrom kořenový, při němž bolest vyzařuje do dolních končetin, je dlouhým výrazem pro ischias.

Příčiny bolesti

Bolesti beder a kříže mohou být způsobeny přetížením svalů a vazů při těžké manuální práci, častěji však jde o přetížení následkem špatného držení těla nebo chybných pohybových návyků, svou roli hraje i nadváha.

Další možnou příčinou bolestí beder je „blokáda“ kloubů mezi obratli či v oblasti spojení mezi křížovou a kyčelními kostmi. Bolest se nejčastěji objeví po prudkém pohybu, typický je vznik bolestí po zvednutí břemene z předklonu s otočením ke straně. Závažnější je potom bolest bederní páteře způsobená poškozením meziobratlové destičky. Příčinou bolestí beder může být i kyčelní kloub, či postižení kostrče.

Bolest zad nemusí znamenat pouze postižení páteře s přilehlými svaly a klouby, může být odrazem nemoci vnitřního orgánu. Bolesti beder mohou souviset s poruchou ledvin, bolest křížové oblasti se může objevit u žen trpících gynekologickými problémy.

Ve výčtu faktorů, které mohou mít vliv na vznik či zhoršení bolestí bederní páteře, nelze opomenout činitele působící na vegetativní nervový systém, jakými jsou infekce (bolest zad může doprovázet virové onemocnění), hormonální změny (např. menstruace), počasí (ochlazení) a také významná role psychiky (stres, deprese).

Projevy

Při přetížení pohybového aparátu je pociťována únava až bolest bederní páteře spíše při statické než dynamické zátěži. Každá poloha, ve které musí pacient déle setrvávat, je pociťována jako nepříjemná a pacient se snaží měnit svou polohu dokonce i na lůžku. Někdy bývá bolest a tuhost ráno, nemocný ji sice „rozchodí“, je však brzy vystřídána bolestí z únavy z přetížení. Tento typ bolestí se často objevuje u hypermobiliních jedinců (osob se zvýšeným rozsahem pohybu v kloubech).

Při bloku meziobratlových kloubů bývá v akutním stavu výrazně omezen pohyb – pacient se nemůže předklonit, narovnat z předklonu, či úklonu k jedné straně. Bolest může vyzařovat do boků, hýždí, podbřišku, slabin, dolních končetin, nebo směrem k hrudní páteři. Bolestivý může být kašel či kýchání.

Pokud jsou postiženy meziobratlové destičky bývá průběh těžší. Poloha, která je nejhůře snášena, je lehký předklon (např. nad umyvadlem), další typickou obtíží bývá bolest při otáčení na lůžku. Pokud je příčinou bolestí beder a kříže kyčelní kloub, projevuje se tato při chůzi, zvláště do schodů a po tvrdých cestách, je pociťována také v boku a může vyzařovat do slabin nebo ke kolenu.

Léčba?

Léčení se liší podle stadia onemocnění a příčiny bolestí. Při akutní bolesti bederní páteře způsobené výhřezem meziobratlové destičky je nutný klidový režim, na lůžku v úlevové poloze, která bývá nejčastěji vleže na boku s pokrčenýma nohama („klubíčko“), a tlumení bolesti analgetiky, psychofarmaky a myorelaxancii, které samozřejmě ordinuje lékař. Ten může aplikovat i obstřiky lokálními anestetiky. Příznivě může působit aplikace suchého tepla, pokud ho pacient dobře snáší. Úplný klid na lůžku má však trvat co nejkratší dobu. I v tomto období lze aplikovat některé formy manuální terapie.

Po pominutí akutních bolestí a v chronickém stadiu (dlouhodobé trvání bolestí) se do popředí dostává rehabilitační léčba. Fyzioterapie může v léčbě bolestí bederní páteře nabídnout procedury pasivní, které nevyžadují aktivní spolupráci pacienta, a dále přístupy, u kterých jsou aktivní přístup a spolupráce s fyzioterapeutem nutné. Větší oblibě se samozřejmě těší první jmenované. Je však úkolem terapeuta pacientovi vysvětlit důležitost aktivního přístupu k jeho obtížím, bez něhož jsou pozitivní výsledky terapie jen krátkodobé. Pacient si musí uvědomit, že je spoluzodpovědný za léčbu a že bez jeho přičinění to nepůjde. Vertebrogenní obtíže mají často svůj původ v nevhodných pohybových návycích, fyzické neaktivitě a z toho plynoucí svalové nerovnováhy. Všechny pasivně přijímané terapeutické postupy slouží hlavně ke zmírnění akutních obtíží, ale problém v žádném případě trvale neodstraní. K tomu je zapotřebí odstranit poruchu pohybového aparátu, což nelze jinak než pravidelným cvičením.

Manuální terapie zahrnuje:

* klasické masáže – stimulace nervových zakončení ve svalech, kůži a podkoží – snížení bolesti či svalové únavy, normalizace kožního napětí, zlepšení prokrvení tkáně a tím výživy, zlepšení vstřebávaní otoků, krevních výronů

* reflexní masáže – vychází z existence druhotně vyvolaných reflexních změn na povrchu těla při onemocnění vnitřních orgánů jejich ovlivňování

Dalšími využívanými postupy jsou mobilizace (tzn. odstraňování kloubních „blokád“, různé techniky měkkých tkání jako optimalizace napětí kůže, protahování svalových fascií, apod.). Velmi důležitou součástí terapie je léčebný tělocvik – aktivní cvičení pod vedení fyzioterapeuta, zaměřené na aktuální problém klienta. Soustřeďuje se nejen na nápravu svalových dysbalancí (tj. protahování zkrácených svalů a posilování svalů oslabených), korekci držení těla, součástí je i nácvik provádění běžných denních činností a pracovních úkonů, tedy jak správně sedět, zvedat a nosit břemena. Vhodné je konzultovat úpravu pracovního prostředí – u kancelářské práce třeba výšku sedací plochy, umístění počítače s klávesnicí atd.

Léčbu lze doplnit fyzikální terapií:

* infračerveného záření – Omnilux Plus – analgetický (protibolestivý), spasmolytický (uvolnění staženého svalu) účinek.

* laseru – Maestro – analgetický, protizánětlivý, biostimulační účinek.

Dále se aplikují různé formy elektroléčby – nejčastěji jsou to diadynamické proudy či interferenční proudy

Na místě je jistě i zařazení vhodné pohybové aktivity, o výběru je lépe poradit se s odborníkem (fyzioterapeutem). Obecně lze říci, že se nedoporučují aktivity, které jednostranně přetěžují pohybový aparát, a pokud už takové sporty provozovat chcete, je dobré naučit se, jak je vhodně kompenzovat. Při nadváze je nutné postarat se o redukci hmotnosti.

