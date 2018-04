Během porodu jsem se cítila sexy a žensky, říká Léa Seydouxová

Pro Léu byl velký zážitek už porod. Zatímco většina žen by na něj kvůli bolestem nejraději zapomněla, ona jej prý prožívala tak, že by chtěla rodit hned znovu. Pro ni to byl příjemný zážitek a dokonce se během něj cítila sexy. „A to je přesně ten důvod, proč jsem ráda, že jsem žena. Jsme tak sexy. Je fajn probudit v sobě zvíře. Nikdy jsem si nepřipadala tak žensky a přitažlivá jako během porodu,“ sdělila v rozhovoru v magazínu Tatler.

Našla se i v mateřství. Dítě si přála již v minulosti, ale cítila, že na něj není plně připravená, a počkala si tedy s jeho početím až po třicítce.

„Vždycky jsem snila o tom, jaké to bude, až budu mít dítě. Snila jsem o velké rodině a těšila se na to. Jsem ráda, že to přišlo až teď. Předtím byl můj život až příliš temný,“ myslí si.

Ačkoli se jako matka cítí jako ryba ve vodě, po porodu nezanevřela na práci a stíhala během kojení i natáčet. Necelý rok po narození syna má tedy za sebou natáčení dvou filmů a na další se připravuje.

„Když jsem na place, mám zvláštní pocit. Připadám si, jako kdybych byla na místě, kam patřím od nepaměti. Někdy je natáčení těžké, ale i tak to miluji. Někteří herci hrají lehce, ale já musím nejprve překonat to, že jsem dost stydlivá,“ pokračovala.

Léa je spokojená v práci i doma. A dokonce přemýšlí i o svatbě, ačkoli ji ještě nedávno zavrhovala. „Ve svatbu a manželství jsem nikdy nevěřila. Ale teď jsem neskutečně zamilovaná, takže kdo ví, třeba to změním. Je hezké o něčem snít a na něco se těšit,“ dodala.