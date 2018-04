Vibrátor si kupujte samy, muž koupí moc velký, radí sexuoložka

Připravit člověka s diagnózou smrtelné nemoci na vlastní skon, je deprimující, ani ten nejstatečnější psycholog není mimo ohrožení syndromem vyhoření. Proto si Laura Janáčková našla před lety obranu. "Bavil mě sex a zajímala mě sexuologie," vysvětluje svou kompenzaci práce na onkologii dnes populární sexuoložka.

vizitka Laura Janáčková je doktorkou psychologie a odbornou asistentkou na vysoké škole.

Pracuje jako ředitelka Institutu partnerských vztahů v Praze a je zakladatelkou Oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přednáší na univerzitách v Praze a v Brně a má na svém kontě více než stovku odborných publikací, několik autorských knih či učebních. Mezi její tituly patří například Bolest a její zvládání či Nevěra a její zvládání.

Žije se svým přítelem a dětmi ve věku 18, 15 a 9 let.

Baví vás sex i dnes?

Já si myslím, že když jednou žena prožije orgasmus, tak ji baví stále.

Takže pak jste se chtěla o sexu dozvědět více?

Ne tak o sexu, jako o sexuologii. Zajímala mě evoluční sexuologie a začala jsem si odůvodňovat věci, které se staly mně a stávají se lidem běžně ve vztazích.

Myslíte na vlastní kůži prožité psychické násilí a nevěru ve vašich manželstvích?

Třeba i to. Jsem normální člověk a ten není imunní vůči problémům. Někdy si všichni dokážeme pěkně zamotat život.

Prozradíte, co jste v minulých vztazích připustila přes veškerou svou erudici?

Stejně jako lékaři mohou sami onemocnět, tak i psychologové mohou mít těžká období. Problémem v mém životě byl špatný výběr partnera. Můj první muž byl mladý, krásný, inteligentní, vzdělaný, ale jeho představa o manželce se rozcházela s tou mou, spojenou s vědeckou kariérou. Navíc neměl vůbec žádné pochopení pro mou práci s onkologickými pacienty. Měl rád ženy, za kterými nakonec odešel. Poučena z prvního nezdaru jsem si vzala o 14 let staršího muže a žila s ním v Rakousku. Jenže se objevila řada problémů zaviněných návykovými látkami a já si uvědomila, jak psychické týrání a život se závislostí dokáže změnit nejen dotyčného, ale celý chod rodiny a ženu samu.

Myslíte ten případ, kdy všichni okolo říkají, bože ta je blbá, proč od něj neodejde?

Ano. Osudné je hledat chybu u sebe a také bezbřehá víra v náš sen. Čím víc tomu člověk věří a pochybuje o sobě, tím hlouběji se propadá.

Psycholožka Laura Janáčková ve své ordinaci

Pomohla vám tahle zkušenost být lepším terapeutem?

Každá taková zkušenost člověka buď porazí, nebo posílí. Nevím, zda může mít vliv na to, abych byla lepší terapeut, ale i díky ní dokážu lépe pochopit a porozumět svým klientům.

Když jsme u těch osudových chyb, jaké nejčastější mýty o sexu nás ovlivňují?

I v civilizovaných evropských zemích jich bohužel existuje velké množství. Na vině jsou kromě nedostatečného povědomí o sexu i postoje, které často vycházejí z hlubokých a podvědomých obav a předsudků. Mezi nejčastější mýty patří třeba ten, že velikost penisu je nesmírně důležitá pro uspokojení ženy. Jenže 70 procent žen je klitoridálně vzrušivých a ke svému orgasmu tedy penis ani vlastně nepotřebují. Dalším mýtem může být představa, že sex znamená soulož a vše ostatní je pouze náhražka. Jakákoliv jiná činnost, která není souloží, se tedy nepočítá. Nebo ten, že když dobře funguje sex, bude dobře fungovat i celkový vztah dvojice a podobně.

A co třeba touha po společném orgasmu? Je to mýtus?

Samozřejmě a setkáváme se s ním i ve filmech, kdy oba najednou zavzdychají, vykřiknou a dojde k uvolnění. Jenže ve skutečném životě je to jinak. Ženy potřebují většinou delší čas k vyvrcholení. Nesmíme se bát dávat partnerovi najevo, co se nám líbí. Prostě mu to musíme říct.

S komunikací jsme asi dost na štíru, že?

Komunikace o intimních věcech pro většinu lidí není jednoduchá. Svou roli hrají stud a obavy. Zásadní vliv má výchova, ale také náboženství. A když lidé nekomunikují, mohou mít odlišné představy a pak se ocitají tady u mě.

Jak bychom tedy měli komunikovat?

Hlavně otevřeně. Neměly by zůstat nezodpovězené otázky ani pro děti. Není důvod, aby maminka udělala hysterickou scénu, že ji dítě zahlédlo nahou. Ne podle věku, který se píše v knížkách, ale tehdy, kdy se dítě ptá, máme po pravdě odpovídat a vysvětlovat, ne to zamlouvat nebo se smát. A měli by to být rodiče, kdo odpovídají, ne kamarádi, protože odtud pak mají zkreslené a nepravdivé informace.

Když už je ale mají, jak jim je uvedeme na pravou míru? V pubertě už nás nechtějí poslouchat.

Právě proto, že se mnohdy tváří, že jim nemáme co nového říct a brání se slovy "to už dávno vím", musíme reagovat: "Asi ano, ale já chci mluvit o možnostech."

A ty jsou jaké, co je důležité, aby náctiletý slyšel?

Třeba správná volba antikoncepce, metoda dvojí ochrany: "Hormonální antikoncepce tě ochrání před nechtěným těhotenstvím a kondom používaný současně tě chrání před pohlavně přenosnými nemocemi." A měli by se orientovat i v tom, co je běžné, co už ne. Není normální milovat se ze zvědavosti jen proto, že to dělá kamarádka. Pak jsou holky zklamané, že je kluk opustí a vytrácí se z toho vztah a láska. Často si holky také nevědí rady s orgasmem, myslí si, že nejsou v pořádku, když ho neprožívají. A pak je potřeba vědět, jak to mají kluci a jak holky.

Jak to myslíte?

Máme odlišné představy, myšlenky a fantazie. Když se řekne milování, většina mužů si představuje penis v pochvě, zatímco u žen je to vize příjemného dotýkání, romantiky, těch hezkých společných chvil zakončených mazlením a milováním. Odlišnosti najdeme i v masturbačních představách a fantaziích, kdy muži touží po mnohočetnosti a větší variabilitě žen. Ženy na rozdíl od nich mají ve svých představách většinou jednoho muže, který je dobývá, dotýká se jich, říká jim, jak je má rád... Muž je vzrušivý vizuálně a žena akusticky. To jsou důvody, proč muži přeceňují ženskou atraktivitu a ženy se často nechají prostě ukecat.

Když jsme tak rozdílní, máme důvod se vůbec znepokojovat, když nám to v sexu nefunguje?

Nefungující sex je vždycky důvodem ke znepokojení. Je důležité si odpovědět na otázku, proč sex nefunguje, kde se stala chyba. Příčiny mohou být ve zdravotním stavu, v psychice, v partnerském vztahu či ve špatné komunikaci. Když nalezneme příčinu, můžeme ji léčit.

Opravdu to jde i po letech stereotypu?

Jde. Kupříkladu se jako terapeut dozvídám, že v mnohaletém manželství ženu sex s mužem nebaví. "Ví to váš muž?" říkám a žena na to udiveně: "Ne." Ptám se, jak je vzrušivá, ona říká, že klitoridálně, ale to její muž opět neví a dožaduje se vždy soulože. Proč by s ním tedy spala, když nemá orgasmus? On chce, ona ne. Párkrát se přemůže, ale nejde to donekonečna. Muž to cítí a odrazí se to na spokojenosti ve vztahu. Chyba je v komunikaci. Párová terapie má tu výhodu, že je u toho někdo třetí, kdo přebírá pomyslnou tíhu slov na sebe. Partneři se dívají na mne a já mluvím. Mírní se stud a zábrany.

Říkáte, že chybí-li orgasmus, touha ženy po sexu upadá. Co ale ženy, které předstírají orgasmus, líbí se jim to i přesto?

Pro mnoho žen je sex důležitý nejen z hlediska jejich uspokojení, ale také z psychologického pohledu. Je jim příjemná partnerská blízkost, vzájemnost, něžnosti a často milování vnímají jako projev vzájemné lásky. Vyhovuje jim, že muže uspokojily a to je to, oč jim jde. Problém může být, když zažijí orgasmus někde jinde.

Je neporozumění v sexu nejčastější důvod nevěry?

Není. Muži jsou nevěrní primárně proto, že touží po větší variabilitě ženy. Není divu, mají miliony spermií a mohou si dovolit plýtvat. To ale neznamená omluvu pro muže, jen motiv. Žena má jen několik set vajíček, které si musí šetřit pro toho správného jedince, protože jinak si ponese následky špatného výběru.

Jsou rozdíly mezi mužskou a ženskou nevěrou?

Statistiky ukazují, že 62 procent mužů a 42 procent žen někdy ve svém životě bylo nevěrných. Mužská nevěra je ale méně nebezpečná než ženská. Muži jsou schopni odosobněných sexuálních vztahů. Oni mají manželku, milují ji, milují svou rodinu a někde se "zapomenou", ale nechtějí manželství rozbít. Hrozí ale, že žena takového hříšníka v prvním návalu vzteku vyhodí, i když je to výbornej táta a má ji rád. Pak bych skoro řekla, že ho taková žena dá milence zadarmo. Něco jiného je, když se muž zamiluje. Tam hrozí, že bude své zdroje investovat do jiné rodiny, do jiných potomků, to už žena neodpouští.

očima autorky Velmi krásná žena, která velmi hlasitě a na rovinu hovoří o všem, o čem ostatní jen šeptají. Jde přímo k věci a nazývá ji pravým jménem. Ráda provokuje. Rozbíjí představy o ženách na akademické půdě už jen tím, že se oblékne od hlavy až k patě do rudé. Nepřehlédnete ji v místnosti a může na vás působit dominantně, ale jak sama říká, jako žena dominantní být nechce, chod věcí podle ní řídí muž.

V čem jsou jiné nevěrné ženy?

Ženská nevěra je vždy projevem nespokojenosti ve vztahu. Zatímco muži berou takzvaně všechno, nevěrné ženy hledají z evolučního pohledu kvalitnějšího partnera, než mají doma. Obyčejně pak žena není schopná odosobněné nevěry. Ne nadarmo se říká, že "každá nahá žena je zamilovaná". Proto je také ženská nevěra nebezpečnější. Jsou to pak ženy, které jsou schopny opustit rodinu, děti a pálit mosty.

Sexuologové rádi říkají, že normální je vše, co se líbí oběma partnerům. Co tedy podle vás není?

O nezdravé sexuální chování jde, pokud způsobuje problémy člověku, který ho provádí, nebo jeho okolí. Jedná se i o chování, které odporuje zákonu. Příkladem jsou sexuální deviace.

A co taková trojka?

Ta patří k experimentování. Ale i to nese rizika.

Jaká?

Hlavní riziko je v narušení vztahu. Muž například uvidí, že se to jeho ženě s jiným mužem líbí, začne žárlit... Často se také stává, že to žena udělá proto, že si to přeje partner, později toho lituje.

Sexuální pomůcky řadíte také k experimentům, nebo patří k normě?

Různé erotické pomůcky existují již více než dva a půl tisíce let. Používali je staří Egypťané, Řekové i Římané. Pro současného člověka jsou jistě v normě. Nejúspěšnější erotickou pomůckou se stal vibrátor. Jen doporučuji, aby si je ženy kupovaly samy, protože muži mají často tendenci kupovat příliš velké, žena mnohdy preferuje menší a na dotek měkčí.

Říkaly jsme, že velikost nehraje roli, platí to bez výhrad?

Obecně ano. Průměrná velikost penisu v erekci je totiž celosvětově 12,55 centimetrů. Vagina měří 10-12 centimetrů, přičemž její dolní třetina bývá nejvíce vzrušivá. A tady se taky nachází bájný bod G.

Opravdu existuje?

Někteří říkají ano, jiní ne.

A co říkáte vy?

Některé ženy ho mají. Ovšem nejedná se o žádný knoflík na orgasmy. Na přední straně pochvy, asi čtyři centimetry za vchodem, se opravdu nachází oblast, která se ženám zdá dráždivější.