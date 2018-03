Látkové tašky na každém kroku. Nejvíc letí s vtipnými i agitačními hesly

Mezi dnešní generací dvaceti až třicetiletých jsou naprosto nezbytným módním doplňkem. Hodí se prakticky ke každému outfitu a dá jimi odkazovat k oblíbeným značkám, ale třeba i filmům nebo jiným koníčkům, včetně módy samotné.

„Vím, že to není zrovna Chanel, ale pokud s sebou nesete oblečení do fitka, make-up a jídlo na celý den do práce, tak nic nepřekoná lehkou plátěnou tašku za pět dolarů,“ myslí si australská stylistka a módní redaktorka webu Stylecaster.com Jenny Garnsworthyová.

Látkové a plátěné tašky jsou relativně levné, proto se jejich autoři nebojí trochu přidat ani na drsnosti vtipu nebo v příkrosti názoru. Nejčastěji odkazují pomocí slovních hříček k vínu, kávě, kočkám nebo třeba čokoládě.

Najdeme na nich i nejrůznější kresby, motivační vzkazy nebo filmové hlášky. Oblíbené jsou i tašky z nejrůznějších festivalů, muzeí nebo galerií, které tak prozrazují i náplň volného času svého nositele.



Látkové tašky samozřejmě nenosí jen mladí, jejich výhody neunikly ani zbytku populace. Jsou skladné, takže tašku snadno hodíte do kabelky a po cestě domů v ní odnesete nákup. To jí zároveň dává ekologický rozměr, protože si díky vlastní tašce neberete zbytečně tašky plastové.

Na taškách tak najdete i spoustu ekologických nápisů odkazujících právě k tomuto faktu, ale i další hesla ochránců přírody a zvířat. V poslední době jsou ve velké oblibě třeba tašky s vegetariánskými a veganskými motivy, které otevírají témata konzumace masa nebo mléčných výrobků.