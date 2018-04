Láska ve městě vám může slušet s ním i bez něj

Hlasujte: Zvedne vám náladu, když si koupíte něco nového na sebe?



Známe tu nadsázku, že ženě stačí ke štěstí nové spodní prádlo...

Jste naštvaná z práce, anebo jste se pohádala s partnerem? Na první pohled se to zdá poněkud povrchní, ale zkuste to. Jako jistá náplast to na nějakou dobu vážně funguje. Zajděte do obchodu a kupte si něco nového. Ještě něco vám totiž určitě v šatníku chybí.

A pokud už jste si na léto všechno zásadní pořídila (jako jsou šaty, boty, sukně, trička, kabelky), vybírejte drobnosti. Zaměřte se na detaily, protože právě šperky a doplňky z vás udělají originál.



Také dbejte na intimní půvab, neboť kdy jindy než v létě, kdy se oblékáme jen minimálně, mají k němu muži nejblíž? Krásného prádla není rozhodně nikdy dost.

Co tedy ve městě na sebe, abyste byla krásná nejen když zamilovaná míříte na rande, ale také ve chvíli, kdy jdete do práce a přitom je vytoužený odpočinek stále v nedohlednu? Nechte se inspirovat krásnými fotografiemi.

PÍSEŇ O LÁSCE

Jaroslav Seifert Slyším to, co jiní neslyší,

bosé nohy chodit po plyši. Vzdechy pod pečetí v dopise,

chvění strun, když struny nechví se.



Prchávaje někdy od lidí,

vidím to, co jiní nevidí.



Lásku, která oblékla se v smích,

skrývajíc se v řasách na očích.



Když má ještě vločky v kadeři,

vidím kvést růži na keři.



Zaslechl jsem lásku odcházet,

když se prvně rtů mých dotkl ret.



Kdo mé naději však zabrání

- ani strach, že přijde zklamání,



abych nekles pod tvá kolena.

Nejkrásnější bývá šílená.

MAKE-UP: LUCIA GIBODOVÁ

STYLING: LENKA POLÁČKOVÁ A RACHEL KANAROWSKI

PRODUKCE: KARIN ALEŠOVÁ

MODELOVÉ: JANA B. A BEN G./SCOUTEEN, JOSEFÍNA ANASTASIE