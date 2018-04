Láska se zajíčkem. Velké rozdíly vztahu neprospívají, tvrdí psycholog

Když začátkem května Emmanuel Macron zvítězil ve francouzských prezidentských volbách, napsalo se toho hodně o jeho plánech a politických ambicích, ale pozornost novinářů se celou dobu upínala ještě jedním směrem – k manželce Brigitte. Na zájmu o budoucí první dámu by nebylo nic divného, vždyť kdo by nechtěl vědět víc o ženě, která se brzy nastěhuje do Elysejského paláce.

Titulky oněch článků však přesně vystihují to, co na vztahu Macronových fascinuje nejvíc: „Francouze uhranul reformátor, který sbalil profesorku.“ „Brigitte Macronová: o 24 let starší femme fatale.“ „Macrona okouzlila vdaná učitelka se třemi dětmi“.

Paradoxní přitom je, že jen několik měsíců předtím vyhrál volby jiný prezident, kterého od manželky dělí taktéž čtvrtstoletí. Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií činí 25 let, a přestože prezidentskou volbu v USA sledoval celý svět a o manželství Trumpových toho víme spoustu, konkrétně věkový rozdíl nikdo neřešil.

Ono se tak nějak předpokládá, že miliardář proslulý slabostí k ženám těžko zakotví u své vrstevnice. A pak je tady ještě jeden aspekt: veřejnost je k mužům navazujícím vztah s výrazně mladšími protějšky shovívavější, než když je to naopak, proto také nevyrovnanost francouzského prezidentského páru dráždí víc.

„Podle evoluční sexuologie si ženy partnera vybírají podle zdrojů, ochoty se o tyto zdroje podělit a mužská atraktivita je až na třetím místě. To manželé Trumpovi potvrzují. Ovšem muži si vybírají partnerky podle atraktivity, která jak známo klesá s věkem. Pro většinu pozorovatelů je tedy manželství Trumpových přijatelnější než Macronových.

Výrazně starší žena s mladším mužem bude vždy vyvolávat otázku, jak dlouho uvedený svazek vydrží a jaký byl jeho skutečný důvod,“ vysvětluje psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková.

Přítel mladší o tři desetiletí

Věkově nevyrovnaná manželství obou prezidentských párů odkazují na současný trend, který panuje téměř po celém světě.

„Žijeme v 21. století a to je období, kdy normy v partnerství nefungují. Pestrost vztahů je největší v historii, z čehož samozřejmě pramení mnoho komplikací a problémů,“ říká vztahový psycholog a manželský poradce Pavel Rataj.

V případě věkových rozdílů se rozvolnění týká především vztahů starší žena – mladší muž, neboť opačný extrém nebudí takové emoce a taky jsme si na něj mohli už dávno zvyknout. Charlie Chaplin, který se narodil v předminulém století, by se svojí celoživotní vášní pro mladičké dívky mohl Donalda Trumpa ještě lecčemu přiučit.

To vztahy starších žen se zajíčky byly ještě na počátku milénia doménou spíše zahraničních celebrit, jež si na konvence nepotrpěly nikdy. Madonna se tehdy vdávala za Guye Ritchieho (věkový rozdíl 10 let), Demi Moore si o pár let později brala Ashtona Kutchera (rozdíl 16 let) a Mariah Carey řekla ano moderátorovi Nicku Cannonovi (rozdíl 11 let).

V posledních letech se věkové nerovnosti vkrádají už i do českých ložnic, a tak nikoho nejspíš nešokovalo, když si Lucie Bílá našla přítele mladšího o 18 let a šedesátnice Hana Gregorová přiznala vztah s třicátníkem. A nejsou to jen celebrity, kdo na nějaký ten rok (nebo desetiletí) nehledí.

Podle statistik v Česku všeobecně přibývá manželství lidí, jež od sebe dělí deset a více let. Počet sňatků, kdy je ženich výrazně mladší než nevěsta, vzrostl za posledních pětadvacet let dokonce o 70 procent.

„Jak u mužů, tak u žen platí, že čím později uzavírají sňatek, tím častěji si berou mladšího partnera nebo partnerku. Větší věkové rozdíly jsou častější u párů, v nichž má jeden z partnerů předchozí zkušenost s manželstvím,“ komentovala čísla Iva Kohoutová z Českého statistického úřadu, který ve své analýze porovnával manželství z let 1993 a 2013.

Případ pro psychologa

Pátrat po ideálním věkovém rozdílu je nejspíš ztráta času. Je to jeden rok, tři nebo sedm? Těžko říct, roli hraje příliš mnoho dalších faktorů, ale obecně platí, že velké abnormality (nejen ty věkové) vztahu neprospívají. V rodinném poradenství se podle Pavla Rataje traduje, že rozdíl deseti let by měl vzbudit poradcovu pozornost, a pokud činí více než dvacet let jako v případě Trumpových nebo Macronových, je to už pořádná pikantnost.

„Důvody takového vztahu jsou různé, a když se zeptáte všech zúčastněných, stejně vám pojmenují jen to, co je v jejich pocitech, uvědomění a vědomí. Psychologicky je situace mnohem komplikovanější a vždy závisí na individuálním příběhu muže či ženy. Jasné je však to, že pokud by jeden či druhý nebyli něčím frustrováni, což si většinou ani neuvědomují, tak by se nemohli do sebe zamilovat. Právě naše frustrované představy a potřeby nás motivují k tomu, hledat někoho milováníhodného,“ konstatuje Pavel Rataj.

Jestli jsou takové svazky rozumné, je otázka. „Obecně můžeme říci, že velký věkový rozdíl je v dlouhodobém vztahu spíše na škodu a může časem přinést mnoho zbytečných komplikací. Záleží ale na partnerech, na jejich vývoji, vztahovém růstu, což je stejné jako v každém jiném vztahu,“ podotýká psycholog. Jeho slova o komplikacích potvrzuje další pohled do statistiky: páry, které od sebe dělí více let, se skutečně častěji rozvádějí a nejohroženější jsou právě svazky starší ženy a mladšího muže.

Láska jako omlazující kúra

Obavy z takového vztahu si připouštěla také prezidentka Kapky Naděje Vendula Pizingerová, která si přitom s otázkami věku nikdy moc nelámala hlavu. Skáče z extrému do extrému, neboť první manžel Karel Svoboda byl starší o třiatřicet let, ten současný je zase o šestnáct let mladší. Když se s Josefem Pizingerem dali dohromady, šla si pro radu ke zpěvačce Báře Basikové, která v té době také žila s mladším mužem a v šestačtyřiceti porodila třetí dítě.

„Když jsem viděla ty její rozzářené oči... Říkala mi, že i kdyby to bylo jen na pár let, stojí to za to,“ vzpomínala Vendula Pizingerová v pořadu Třináctá komnata. Její situace byla o to složitější, že se zamilovala do syna své nejlepší kamarádky, která se vztahem nesouhlasila, a trvalo rok, než obě ženy všechno urovnaly.

Ostatně, šokovaných reakcí zažila několik, zároveň však i ty komické: „Před svými manžely mi kamarádky říkaly: Vendulo, ty vůbec nemyslíš na budoucnost, vždyť máš zodpovědnost za práci, máš dítě... Když pak manžel odešel na záchod, dámy se najednou rozzářily: No to je senzační, vyprávěj, jaké to je!“ smála se Vendula Pizingerová při rozhovoru pro televizi Óčko.

Hypotézu na to, proč se zamilovala do tak mladého muže, nemá – prostě se to stalo. Zpěvačka Lucie Bílá vysvětlení má a zní logicky: „Jak přibývají léta mně, snižuje se věk mých partnerů. Ti mladší totiž nemají pud sebezáchovy, jdou si hrát s ohněm. Muži v mém věku mají rodiny a já nejsem rozbíječka utužených kolektivů. Super muži v mém věku jsou rozebraní,“ řekla v nedávném rozhovoru pro Magazín DNES.

Život po boku mladšího muže podle ní skýtá spoustu dobrodružství – užívá si randění, vodění za ruku a líbání v zapadlých uličkách. Také Vendula Pizingerová vypadá spokojeně, přestože ji mladý partner „nutí“ k adrenalinovému cestování a spaní ve spacáku v tuhých mrazech. Vypadá šťastnější, krásnější a usměvavější než kdy dřív.

Potvrzuje tak okřídlenou pravdu, že život vedle mladšího muže funguje lépe než kterákoliv omlazující kúra a psychoterapie.

„Takový vztah ženě jednoznačně zvyšuje sebevědomí,“ přitakává Laura Janáčková, která ale zároveň upozorňuje na nástrahy nevyrovnaného partnerství. Jednou z nich je nejistota, která leckterou ženu nutí přemýšlet, jak vypadá v očích svého mladého muže, což může být důvodem k přehnané péči o tělo. Přijít můžou i jiné potíže. Většina dam si totiž přestavuje partnera dominantního, ke kterému může vzhlížet.

„Starší žena je většinou pouze průvodcem svého muže na cestě k úspěchu. Často její schopnosti a zkušenosti převyšují ty partnerovy. Vztah obou je pak nevyrovnaný a v nejlepším případě spíše kamarádský,“ říká Laura Janáčková.



Tohle samozřejmě neplatí, pokud rozdíl činí tři roky. Mluvíme o vztazích, v nichž je muž výrazně mladší, třeba o 24 let jako zmíněný Emmanuel Macron. Když se s Brigitte potkali, byla učitelkou na jeho katolické střední škole a vedla divadelní spolek, v němž účinkoval. Dlouze spolu debatovali, a když mu bylo sedmnáct, prý se nechal slyšet, že si profesorku vezme. Stát se to v prudérní zemi Donalda Trumpa, nejspíš by nynější první dámu Francie zavřeli do vězení. Uvolněnější Francie přivřela oči, přestože Macronovi rodiče dělali všechno možné, aby mu zabránili. Zbytečně.

Co z toho kluka bude?

Narážky kamarádů na „pedofilní“ sklony si několikrát vyslechla šestatřicetiletá Klára, která vztah se současným přítelem začala, když jemu bylo osmnáct a jí pětadvacet.

„Klučičím typům jsem vždycky dávala přednost před „chlapáky“, a pokud byl někdo ve vztahu starší než já, tak maximálně o dva roky. Jako je pro někoho nepředstavitelné mít chlapa mladšího o deset let, pro mě je nepředstavitelné, že bych šla do postele s padesátníkem. Nebo jako teď Olga Špátová porodila dítě, jehož otci je skoro sedmdesát. To je pro mě větší záhada než Macron se svojí paní, kterou když jsem viděla v plavkách, dala bych cokoliv, abych měla takovou postavu už teď ve svých letech,“ říká Klára.

Ke vztahu s mladším partnerem směřovala už od dětství, protože vyrůstala s mladším bratrem a je zvyklá „velet“. Nedokáže se přizpůsobit, je tvrdohlavá a neumí ustupovat, což naopak zvládá její přítel z pozice mladšího sourozence.

Před rokem a půl se jim narodila dcera a právě odkládané mateřství bylo pro Kláru dalším z benefitů vztahu s mladším mužem. Dlouho se nechtěla usadit a věděla, že přítel ji do mateřství nutit nebude, protože měl mnoho let jiné zájmy. „Kdybych byla s mužem starším o deset let, těžko bych rodila měsíc před pětatřicátými narozeninami,“ konstatuje.



Vztah s větším věkovým rozdílem proto nedoporučuje bezdětným ženám s potřebou hnízdit. Z vlastní zkušenosti ví, že se jedná o dobrodružství s nejistým koncem.

„Když žena začne v pětadvaceti chodit s třicátníkem, už ví, co dělá, jakou má kariéru, a je plus minus jasné, jaké zázemí jí poskytne. Po mladém klukovi nemůžete chtít finanční zázemí, jistoty, a pokud studuje, vlastně jen čekáte, co z něj bude. Navíc mi přijde nefér požadovat, aby se hned po dvacítce stali živiteli rodiny. Takový vztah podle mě zavání průšvihem,“ říká Klára.

Za největší výhodu vztahu s mladším partnerem považuje fakt, že ji nutí vypadat dobře a nerezignovat na péči o sebe.

„V našem případě se po jedenácti společných letech ukazuje, že sedmiletý věkový rozdíl nehraje roli, nikdy jsme neřešili žádné problémy, které by s tím souvisely. A do budoucna – ženy žijí o sedm let déle, tak máme jistotu, že odejdeme spolu,“ směje se.

Intoxikovaná mysl

Může se zdát, že extrémní věkové rozdíly jsou doménou dneška, ale i středověk znal vztahy se zajíčky. „Rodin, v nichž byla žena starší o jedenáct a více let, bylo sice velmi málo, ale ve srovnání s dnešní situací pořád poměrně mnoho,“ cituje web www.demografie.cz výzkum, který sledoval manželství uzavřená v Čechách v roce 1751.

Sňatky mladšího muže a starší ženy se tehdy objevovaly častěji ve městech než na venkově a pravděpodobně se jednalo o svazky tovaryšů s vdovami po řemeslnických mistrech, což byl snadný způsob, jak se zařadit mezi cechovní řemeslníky. Na venkově zas mohl prostřednictvím sňatku se starší vdovou získat mladý muž selské hospodářství.



Vyloženě z lásky se tehdy uzavíral jen zlomek manželství, většinou se jednalo spíše o ekonomický krok. Dnešní důvody jsou mnohem rozmanitější a v případě manželství padesátileté dámy s pětadvacetiletým mladíkem vás nejspíš napadnou psychologické teorie o nenaplněných touhách po mateřské náruči nebo snaze o nastartování kariéry a získání společenského statusu, načež po chvíli možná opustíte cynismus a řeknete si: a třeba se skutečně zamilovali.

Jenže i v tomto případě je Laura Janáčková poněkud skeptická: „My ženy bychom měly mít na paměti, že zamilovanost je intoxikace mysli, která netrvá příliš dlouho. Měly bychom si také uvědomit, že v našem okolí číhá mnoho mladých a krásných žen, které touží po tom našem partnerovi. Jeho atraktivita věkem v tomto případě stoupá a naše značně klesá,“ upozorňuje psycholožka.

Že je to až příliš pesimistické? Pokud žijete s mužem mladším o dvacet let, nejspíš podobná trápení už dávno řešíte. Jestli nad nimi dokážete mávnout rukou, jste tou pravou, která nástrahy takového vztahu ustojí a dokáže si užít jeho lepší stránku. A pak to celé mělo smysl.