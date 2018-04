Láska prochází žaludkem, navštivte tedy restauraci

Jak prožít Valentýna v přírodě, na párty a doma?

Možností se nabízí celá řada. Co se třeba letos řídit podle starého hesla "láska prochází žaludkem", trochu ho zromantizovat a okořenit partnerský vztah dobrým a netradičním jídlem v restauraci.

Zapátrejte ve své paměti, určitě se vám vybaví nějaké místo, kolem kterého už dlouho chodíte nebo o kterém víte a láká vás, ale nikdy se na jeho návštěvu nedostalo. Exotika je pro tuto příležitost jako stvořená. Přeneste se do "Země vycházejícího slunce", do tajemného Tajwanu.

Pokud neradi překonáváte tak velké vzdálenosti, zůstaňte v Evropě. "Božské" Řecko nebo "sladká" Francie jsou stejně lákavé. Neponechávejte nic náhodě a raději objednejte stůl, přece nechcete uprostřed února přešlapovat v zimě před restaurací a zkazit tak dobrý nápad. Pak už nic nebude bránit večeru podle vašich představ.

Experimentujte v jídle, v pití. Nevíte, co si pod názvem v menu představit? Tak si to dejte. Chtěli jste vždy ochutnat šneky, ústřice nebo krevetový koktejl? Co vám brání? Experimentujte i sami se sebou. Buďte nápadití a třeba i trochu ztřešťení.

Patří podle vás objednaný hudebník hrající libě pouze pro milence jenom na stříbrné plátno? Od 14. 2. už nemusí. Do vrcholu večera zapojte třeba i personál a zkuste partnera překvapit náhlým šerem, kterým se k vašemu stolu "ponese" zářící valentýnský symbol A protože jste v restauraci, můžete být styloví a srdce třeba jahodové. V tomto případě už jde sice o vrchol romantiky, ale jednou za rok (nebo jednou za deset let?) se maximalizovaná romantika určitě snese.

Jste-li spíše ztřeštění, můžete zvolit jinou verzi. Partnera tajemně telefonicky pozvěte do restaurace, nechejte si upéct obrovský jahodami ozdobený dort, přirozeně rovněž ve tvaru srdce, a v pravý okamžik z něho vyskočte. Oděni přirozeně v osrdíčkovaný slušivý úbor.