Láska přes internet skončila kvůli trávě

Tenkrát ještě nebyly na netu tolik fotky. Já nevěděla, jak vypadá, ani on to nevěděl o mně. Zaujala mě ale fotka slavné DJky, co měl v profilu, tak jsem ho oslovila. Psali jsme si několikrát denně nejdříve na seznamce, pak e-mailem. Asi za tři týdny jsme si vyměnili telefonní čísla.

Po měsíci a něco jsme se seznámili osobně a přeskočila malá jiskřička. SMSky byly o moc hezčí a dávali jsme si najevo svoje city. Snažili jsme se sejít, ale bohužel to nevycházelo. On byl z Prahy a já z vesnice. Ještě jsem neměla auto, abych za ním mohla jezdit a on moc pracoval.

Musela jsem ho ale vidět, protože jsem na čtvrt roku jela do Anglie a chtěla mu to říct. Vyšlo to až týden před mým odjezdem. Strávili jsme spolu celý den a s těžkým srdcem jsem mu to řekla. V očích se mu objevily slzy a řekl mi: Když jsem tě konečně našel, tak tě zase ztrácím.

Dennodenně mi do Anglie psal, jak mu chybím, a vyznal se mi ze všech citů, to jsem do té doby neznala. Byla jsem tím hrozně dojatá, ale pořád jsem se bála navázat hlubší vztah, protože jsem předtím prožívala jedno zklamání za druhým.

Před návratem z Anglie mi zničehonic přestal psát. Až za tři týdny po mém příjezdu jsme se konečně viděli, ale byl chladnej. Přiznal mi, že potřeboval někoho u sebe, a tak si našel holku na jednu noc. Byla to pro mě strašná rána.

Nahoru a dolů

Nevím proč, ale po měsíci od toho jsme se zase sešli a snažili se vše vyřešit. Povídali jsme si celý den, stále jsme se vlastně skoro vůbec neznali. Zase mi začal vyznávat lásku, začali jsme se opět častěji vídat, ale pořád jsem se bála zavázat.

Jednou nahoře, jednou dole. Tak to bylo stále dokola. Jednou se mu ozvala jeho bývalá, podruhé mě nechal v noci v Praze na ulici, kde mě málem přepadli.

Nechtěla jsem ho už znát, i když mi to bylo dost líto, protože jsem k němu pořád hodně cítila. Naučil mě mluvit tak otevřeně, jak jsem to nikdy předtím s nikým nedokázala. Když začal dělat vše pro to, aby svou chybu napravil, znovu jsem mu podlehla.

Asi po čtyřech měsících, co jsme se takto poznávali, měli se rádi a nenáviděli se, jsme se konečně dali dohromady. Byla to zatím moje největší láska, stačilo se obejmout a cítila jsem ji.

Předsnubní prstýnek

Po měsíci chození jsem u něj poprvé přespala, ale k ničemu intimnímu nedošlo. Nechtěl to prostě pokazit. První intimní doteky následovaly až za další dva měsíce. Každý den to bylo hezčí a hezčí. Moc hezky se o mě staral.

Pak mi jednou koupil prstýnek z kamínků, takový dětský, a říkal, že je to předzásnubní, že jestli to tak půjde dál, bude si mě muset vzít.

Po necelém půlroce jsem se měla jet seznámit s jeho rodiči. Jenže den předtím jsme se hodně pohádali. Už jsem pro něj nebyla osobnost. Měl jednu chybu, kterou jsem zpočátku nevnímala - pořád hulil trávu, a i když se snažil kvůli mně přestat, tak se to ke konci pořád zhoršovalo. Taky mi celou dobu tajil, že přišel o práci.

Na víkend k rodičům jsme sice jeli, ale vůbec jsme se spolu nebavili. Po návratu do Prahy mi řekl, že si dáme pauzu. Já věděla, že to znamená konec.

Dlouho beze mě ale nevydržel. Po čtrnácti dnech mě chtěl znovu vidět. Vše bylo fajn, jako bychom spolu zase chodili, ale vydrželo mu to týden. Pokud jsem se neozvala já, on vůbec. Po měsíci se přestal ozývat úplně a já to vzdala taky.

Až nedávno, po více než dvou letech, jsme na sebe narazili na netu. Psal mi zhulenej přes ICQ a vyčítal mi věci, jako bychom se rozešli včera. Docela mě to mrzelo, ale to hezké už je dávno pryč.