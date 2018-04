Láska na první pohled vznikne za půl vteřiny!

Tak krátký časový údaj stačí na to, aby mozek prohlédl neznámou osobu a ihned vyhodnotil, zda je přitažlivá, či nikoli a zda vlastní atributy ideálního partnera. Láska na první pohled tedy vzniká rychlostí téměř bleskovou.

"Studie se zaměřila na základní aspekty vnímání při namlouvání," tvrdí psycholog Jon Maner z Florida State University. "Prokazuje to, jak rychle, silně a automaticky jsou lidé naladěni na fyzickou atraktivitu, když hledají partnera nebo hlídají toho současného před rivaly," dodal Maner.

Jeho tým prokázal, že lidé mají tendenci zafixovat svůj pohled na atraktivním obličeji během půl vteřiny od prvního pohledu.

Při výzkumu předkládali odborníci univerzitním studentům fotografie velmi atraktivních obličejů i těch průměrně vypadajících. Na sledování snímku měli dobrovolníci vždy jednu sekundu. Měřením reakčního času pak Maner zjistil, že půl vteřiny stačilo na odlišení atraktivních osob od neatraktivních.

Přitažlivé obličeje však také poutaly mnohem větší pozornost. Pokud si jich pokusná osoba všimla, měla tendenci na ně koukat déle. Nezadané osoby pak mnohem více sledovaly ty obličeje, které by mohly být jejich potenciálními partnery.

"Jsou to typy lidí, které můžeme upřednostňovat pro romantické zálety. Ale to neznamená, že bychom byli schopni mít s nimi vztah, protože velmi atraktivní lidé jsou příliš žádaní," dodává Maner. Ačkoli se nám někdo velmi líbí, můžeme ho tedy jako partnera odmítnout s tím, že by bylo těžké ho potom uhlídat.

Zadané osoby při testech více a déle hodnotily osoby stejného pohlaví. Podle Manera je to tím, že si více všímali potenciálních soků a sokyň, kteří by jim mohli odloudit partnera.