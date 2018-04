Láska na první pohled může být láskou navěky

Známý bestseller doktora Earla Neumanna Láska na první pohled je založen na výzkumu, který čítal téměř 1 500 respondentů. V rámci této studie pak její autor dospěl k velmi překvapivým výsledkům. Mimo jiné například zjistil, že dvě třetiny dotazovaných věří na lásku na první pohled a více než polovina, která se zamilovala během několika chvil, se nakonec za svého partnera nakonec provdala či oženila.

Tyto velkolepé statistiky pak doplňuje ještě zjištění, že rozvodovost manželství, která vzniknou z lásky na první pohled, dosahuje velmi nízké úrovně. Tři čtvrtiny takových párů totiž dle doktora Neumanna zůstanou spolu navěky.

Poznávání není potřeba

V čem spočívá síla lásky na první pohled? Podle několika studií za kouzlem takového sblížení stojí příroda. Lásku na první pohled pak lze jednoduše definovat jako instinktivní záležitost. Například podle magazínu Psychologytoday.com je vzájemná přitažlivost založena především na pachových vjemech.

Příroda také ráda páruje ty, kteří jsou si vzhledově podobní (mají podobné složení genetické informace), aby zajistila silnou genetickou výbavu jejich potomků. Taková instinktivní odhalení pak probíhají v řádu minut, takže dlouhodobé poznávání již není potřeba.

Milujte bez přemýšlení

Tento přirozený fenomén komentuje Malcolm Gladwell, autor knihy Síla myšlení bez přemýšlení (The Power of Thinking without Thinking): "Když někoho poznáte, v rámci prvního dojmu si vaše mysl o něm vytvoří okamžitý úsudek. Tyto rychlé závěry jsou pak zpravidla velmi mocné, důležité a často také správné."

Je to potom podobné jako při výběru fronty u pokladen v supermarketu. Stoupnete si k té první, ale za chvíli si to rozmyslíte a jdete čekat jinam. V nové frontě však zjistíte, že paní před vámi zapomněla zvážit zeleninu, pokladna nepřijímá kreditní karty a že řada, kterou jste si napoprvé vybrali, už dávno skončila. Bezmyšlenkovitá a rychlá rozhodnutí zkrátka bývají ta nejlepší.

Instantní láska

Otázkou však nadále zůstává, zdali láska na první pohled je opravdu znamením dlouhého a kvalitního vztahu…Vždyť instantní nudle jsou vždy horší než ty, co se vaří pomalu. Je dnešní doba uspěchaná natolik, že na rozvíjení plnohodnotného vztahu už jednoduše není čas?

Zamilovat se na první pohled dle vědeckých zjištění není úplným zázrakem. Srdce se řídí instinktem a láska následně podstupuje rychlý, ale přirozený vývoj. První dojem by však neměl být zcela rozhodujícím kritériem ve výběru partnera. Vždyť existuje celá řada oblastí, které je třeba prozkoumat, než se s "tím pravým" rozhodneme strávit zbytek života. Vždyť i koupi ferrari by přeci měla předcházet řádná zkušební jízda...