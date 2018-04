Existuje láska na první pohled? Způsobuje ji chemie a vlastní ego

Mělo by to probíhat následovně: jdete po ulici, sedíte v baru nebo kráčíte po pláži (samozřejmě můžete dosadit libovolnou aktivitu) a najednou se ve vašem zorném úhlu ocitne on s velkým O. Stačí vám jediný pohled, abyste věděla, že po boku tohoto chlapa byste si dokázala představit zbytek života. Vaše oči se do sebe vpijí a i když to normálně neděláte, prostě ho musíte oslovit, protože víte, že jinak byste si to vyčítala po zbytek života. On to má samozřejmě úplně stejně a co víc; jakmile se spolu začnete bavit, vaše osobnosti, duše a osudy do sebe zcela přirozeně zapadnou.

Bez lásky na první pohled by se neobešly autorky červené knihovny ani textaři ploužáků, ale otázkou zůstává, do jaké míry jde o možnou skutečnost, a do jaké je to jen romanticky nereálný výmysl: „Samozřejmě, že se mi už několikrát stalo, že mě nějaký cizí muž upoutal na první pohled. Párkrát to bylo i oboustranné a začali jsme se spolu bavit, ale nikdy z toho nic víc nebylo. Většinou jsem zjistila, že osobnostně si absolutně nesedneme a pouze na přitažlivosti se vztah postavit nedá,“ popisuje svou zkušenost s láskou na první pohled třicetiletá Markéta. A s jejím názorem se víceméně shodují téměř všechny ženy, mezi kterými jsme v rámci průzkumu tématu udělali minianketu. Z osmnácti oslovených měla osobní zkušenost s láskou na první pohled, která přerostla v dlouhodobější (přesně pětiměsíční) vztah, jediná žena.

Na druhou stranu právě láska na první pohled údajně proběhla například mezi Carlou Bruni a bývalým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. Bývalá topmodelka v televizi CNBC uvedla, že stačil jediný pohled a pocítila vášeň, jakou nikdy v životě nezažila. Po devíti týdnech se brali. Jak je to tedy s láskou na první pohled a jak se na tento romantický jev dívají odborníci a co si o něm myslí?

Častější je u mužů

Podle vědců se na pocitu zamilovanosti podílí dvanáct oblastí mozku a zamilovanost je z hlediska chemického složení velmi podobná pocitům, kteří zažívají lidé po požití kokainu. Pocit, že se někomu podíváte do očí a rázem víte, že spolu budete kráčet celým životem, má ale údajně mnohem prozaičtější vysvětlení, než jaké nám předkládají autorky červené knihovny.

Studie, jejíž výsledky citoval mimo jiné Washington Post, tvrdí, že láska na první pohled je vlastně blesková selekce fyzických rysů. Podvědomě na jejich základě vyhodnocujeme, kdo je s námi geneticky kompatibilní. Navzdory obecnému přesvědčení se muži na první pohled zamilovávají častěji než ženy (předpokládá se, že je to kvůli větší vnímavosti mužů k vizuálním podnětům). Větší pravděpodobnost, že vás potká láska na první pohled, máte přitom v mladším věku.

Nicméně základem úspěchu je údajně dlouhý pohled do očí. Vědci z Chicagské univerzity tvrdí, že to, na kterou část těla vašeho vyvoleného se při prvním setkání zaměříte, rozhoduje o tom, zda k němu pocítíte lásku, nebo vášeň. Zatímco k lásce na první pohled je potřeba pohled do očí – respektive na obličej, sexuální přitažlivost je založená na monitorování postavy neznámého muže/ženy. Při důkladné analýze pohybu očí respondentů výzkumu zjistili vědci, že čas na probuzení lásky na první pohled a sexuální touhy je přibližně stejný, nicméně lišilo se to, na jakou část těla neznámého atraktivního člověka se účastníci výzkumu zaměřovali.

Milenka pro boháče Blond jogínka do 31 let s velkým poprsím a titulem

Vědci také zjistili, že k tomu, abyste pocítili lásku na první pohled, stačí pouhých 0,2 sekundy vizuálního kontaktu. Během této doby dojde k dramatickému vzestupu hladiny dopaminu, oxytocinu, adrenalinu, vasopressinu a dalším složitým chemickým procesům v mozku. Výsledkem toho je pocit euforie, který známe pod jménem láska.

Narcistická záležitost

Jak to, že k některým lidem pocítíme lásku na první pohled, zatímco tisíce jiných projdou kolem nás bez toho, že bychom je výrazněji zaregistrovali? Podle studie provedené na Rowett Research Institute a University of Aberdeen je to kombinace několika faktorů. Jednak si údajně podvědomě vybíráme jedince, u kterých předpokládáme podobné charakteristiky jako máme sami (sociální, finanční i z hlediska vzdělání). Ale ve velké míře do hry také vstupují feromony, tedy pachové látky, které mimo jiné rozhodují o tom, kdo nám bude připadat přitažlivý.

Mnohem skeptičtější a cyničtější pohled na lásku na první pohled zastávají autoři výzkumu z roku 2007. Podle nich se jedná především o záležitost sexuální přitažlivosti a našeho ega. City v ní údajně nehrají vůbec žádnou roli a jedná se čistě o narcistický akt, protože nás přitahují ti lidé, které přitahujeme my. Pokud je tedy ta správná konstelace a vy se setkáte s jeho dlouhým pohledem, přitahuje vás především to, že jste pro něj přitažlivá. Tento princip je prý výhodný i z evolučního hlediska; je jasné, že nebudete zbytečně ztrácet čas s někým, kdo o vás nemá zájem.

A pokud byste chtěli vědět, jakou naději máte, že vaše láska na první pohled vydrží a půjdete spolu bok po boku zbytkem života, bude vás zajímat závěr výzkumu izraelských vědců. Podle nich skončí dlouhodobým vztahem jeden z deseti případů lásky na první pohled.