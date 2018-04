Kamarád taky rád. Láska rozkvete i mezi přáteli, ale chtít musejí oba

Podle psychologa Jeronýma Klimeše je kamarádství hlavně o sdílení a povídání, zatímco ve vztahu hraje významnou roli také vzájemná sexuální přitažlivost. „Hlavně jsou si partneři oporou v těžkých dobách,“ uvedl Klimeš pro OnaDnes.cz s tím, že pokud se ke sdílení a souznění mezi kamarády přidá oboustranná erotická přitažlivost, může vzniknout silný partnerský vztah.

„Jste-li nejdřív přátelé, tak také víte, že svůj protějšek nejen milujete, ale také ho máte rádi,“ uvádí socioložka Heidi Reederová z Boise State University v rozhovoru pro seznamku eDarling.cz a cituje Friedricha Nietzscheho, který tvrdil, že nikoliv nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství je příčinou nešťastných manželství.

Hlavní výhoda milostného vztahu, který se vyvinul z přátelství, spočívá v tom, že se vidíte navzájem takoví, jací doopravdy jste. „Ženy i muži mi vyprávěli, že je jejich kamarád viděl v těch nejhorších momentech. Pokud se navzájem milujete a akceptujete i poté, co jste viděli nedostatky, tak máte pěkný základ,“ popisuje Reederová.



Patří do kamarádství sex?

Jeroným Klimeš: Teorie konzervy Když si koupíte konzervu a strčíte ji do sklepa, léta se nic neděje, ale když ji otevřete, musíte ji sníst do tří dnů. Máte-li kamarádku, jakmile ji „otevřete“, musíte začít budovat vztah, jinak jí ublížíte. Pokud chcete zůstat jen přátelé, nedělejte dvojsmyslné narážky, nesvádějte, chovejte se asexuálně.

Výjimečný sex mezi ryzími přáteli poškodí podle výzkumu pouto méně, než bychom očekávali. „Někteří přátelé dokonce tvrdí, že to jejich kamarádství prospělo. Jsou kamarádi, kteří spolu skončili v posteli, aby ´otestovali´ vztah a zjistili, zda je tam něco víc, nebo zůstanou pouze přáteli. Nelze ale tvrdit, že jde o vhodný způsob budování vazeb. K takovému předpokladu nám chybí data,“ říká socioložka. Ta mluvila i s dvojicí, která si myslela, že se mají spolu rádi jen platonicky. „Nicméně jednou v noci se spontánně políbili a zjistili, že jsou do sebe zamilovaní. V jiných případech se přátelé intimně sblížili a okamžitě věděli, že je to chyba.“

Naopak psycholog Jeroným Klimeš považuje příležitostný sex mezi kamarády za nebezpečný. „Emoce nemáme nikdy úplně pod kontrolou. I když si po takovém sexu řekneme, že o nic nejde, a dokonce to může léta fungovat, riskujeme, že nastane-li problém, druhý od nás bude čekat podporu a začne se na nás ´věšet´. Je to jako s ošetřováním malomocného: můžete o něj pečovat do té doby, než nemoc chytnete.“

Jeden se zamiluje a druhý ne

Za nejdůležitější mezi přáteli socioložka považuje to, aby ti dva měli vzájemně jasno, co pro ně ten vztah znamená, zda je erotický, romantický, platonický či kamarádský ryze v mentální rovině. Jakkoliv to může být nepříjemné, je důležité si spolu o záměrech promluvit. Jsou-li city vzájemné, můžete se posunout směrem ke vztahu. Pokud druhý vaše city neopětuje, musíte zvážit, zda vám na vztahu záleží natolik, abyste pracovali na jeho udržení. „V takovém případě by se přátelé měli pokud možno soustředit pouze na svůj přátelský vztah a užívat si ho takový, jaký je,“ říká.

Nevyrovnaná situace mezi kamarády vyžaduje vztahovou kázeň, obvykle si připadáme jako na šikmé ploše a musíme vyvinout úsilí, abychom nešli tam, kam nás to táhne. Nezamilovaný z páru by se měl podle psychologa Klimeše chovat asexuálně a ten, který se zamiloval, se musí rozhodnout, zda se s protějškem dál vídat. „Když je zamilování silné, je lepší se nevídat. Někdy se ale situace dá vydržet a stačí jen počkat, až zamilovanost pomine. Trvá obvykle tři měsíce.“



Pravidla kamarádství podle psycholožky Reedové

1. Co kdo chce?

Zjistěte, jestli kamarád vnímá váš vztah stejně. Udržovat přátelství s člověkem, který neopětuje vaše city, není dobrý nápad. Budete si muset promluvit o tom, co každý z vás chce.

2. Respektuje ostatní vztahy.

Jestli váš kamarád říká, že je ve svém současném vztahu šťastný, dejte od něj ruce pryč.

3. Chovejte se stejně.

Jsou-li vaše city opětované a posunete se k randění, chovejte se jako předtím. Nebuďte najednou odtažití nebo snaživí jen proto, že jste spolu začali nový vztah. Vašeho kamaráda jste přitahovala vy, proto zůstaňte svá.

4. Vy ho milujete, on vás ne.

Pokud vztah protějšek necítí stejně jako vy a přitom chcete dál zůstat přáteli, zeptejte se upřímně sama sebe, jestli chcete kamarádství udržet i za těchto podmínek. Záleží-li vám na přátelství a chcete ho udržet? Pak se držte zásad, které vyplynuly z výzkumu:

* Chovejte se tak, aby kamarádství nadále fungovalo, například verbálně potvrďte důležitost vašeho vztahu a dělejte stejné aktivity jako předtím.

* Akceptujte, že city nejsou oboustranné a snažte se, aby vás to netrápilo.

* Vyvarujte se divného, rozpačitého či nepříjemného chování, jako je vyhýbání se očnímu kontaktu a opakované omlouvání se za své city.

* Nesnažte se udržet naději, že opačná strana změní názor. Neupírejte na něj smutné oči, ani se neptejte: "Co to mnou je, že mě nemiluješ?"

