Je láska osud, či volba? Většina žen věří ve vyšší moc, říká kartářka

Podle kartářky Wanesy věří dvě třetiny žen v osudem dané vztahy, v to, že štěstí i neštěstí v lásce je nalinkováno vyšší mocí.

Monika (57) v něco jako "přidělování" partnerů shůry věří stoprocentně, přestože většina jejích vztahů ztroskotala. "Naděje umírá poslední, možná jsem se jen špatně modlila", tvrdí. "Ale teď už vím, jak na to. Nedávno jsem navštívila moc zajímavou přednášku, kde nám vysvětlili, jak správně vysílat přání nahoru. Musí se napsat na list papíru, svinout, převázat mašlí a strčit do skříně pod šaty. Za pár týdnů nebo měsíců se přání splní," šeptá Monika a zasněně hledí kamsi do dáli. Žasnete? Ale nakonec - proč byste jí její víru brali, když je s ní šťastná.

Také Eva (38) se přiklání k témuž, přestože dříve vliv osudu popírala. "Na osud jsem dlouho nevěřila, možná proto, že jsem měla ve vztazích spíš smůlu. Ale matka mi pořád opakovala: počkej, však on přijde. Nedávno se mi to potvrdilo. Seznámila jsem se s mužem, který mi od začátku imponoval. Navíc jsme měli oba stejné cíle i stejně smutné zkušenosti se vztahy, to nás stmelovalo. Teď čekáme rodinu a jsme opravdu šťastní. Vidím to tak, že je dáno osudem, koho potkáme, ale pak už záleží víceméně na nás, jestli ten vztah udržíme, nebo zničíme."

Kartářka preferuje osudovost volby

"Jsem přesvědčena, že nic není náhoda a každý partner, který nám vstoupí do života, je z nějakého důvodu osudový," říká bez zaváhání kartářka Wanesa. "Bez ohledu na to, jak dlouhou dobu má vztah trvat. Množství partnerů nám nikdo nestanovil, měřítka si dáváme sami – situací v rodině nebo ve společnosti, kde žijeme."

Někdy se podle ní stane, že žena svého osudového partnera přehlédne jen tím, že vzpomíná na minulost. Nebo ho odpudí svým chováním. "Věřím, že volba partnera je ze 70 procent určena osudem, ze 30 vlastní silou či aktivitou," tvrdí kartářka a na to, jestli bude vztah ženy osudové utrpení, nebo štěstí, se ptá karet, kyvadla, případně dalších pomůcek.

Dvě třetiny žen prý věří na osudového partnera. "Třetina na nic tajemného nevěří, ale jen do té doby, než je potká něco nečekaného, potom přilezou ke křížku," říká kartářka.

Dvaačtyřicetiletá Zdena na osud nevěří, okolnosti výběru partnera vykládá biologickými, genetickými a sociologickými vlivy: "Je celkem fuk, jak to nazveme, každopádně je zamilování určeno spoustou faktorů. Třeba geneticky danými feromony, intenzivněji se zamilujeme do osoby, s níž máme šanci zplodit kvalitního potomka. Zážitky z dětství hrají také dost důležitou roli. Díky nim se někdo pořád zamilovává do stejného typu nebo volí partnery, co mu připomínají matku nebo otce. Těžko se to odstraňuje, protože tyhle vzory máme v sobě uloženy a na změnu bychom se museli celkově přeprogramovat, což je nemožné."

Čemu tedy věřit? Záleží na tom, jakou životní filozofii vyznáváme. Jestliže spirituální, chápeme všechny události jako úkoly, které v tomto životě máme splnit. Pak i volba vyloženě špatného partnera může být vnímána jako výzva ke zdolání náročného úkolu s následnou sladkou odměnou, posunem výše v nějaké "zdokonalovací hierarchii".

Německý terapeut Mathias Jung zase šalamounsky tvrdí, že volbu partnera určuje jak osud, tak naše podvědomí. "I při takzvaně náhodné volbě partnera odpovídá vybraná osoba našim nejhlubším očekáváním, touhám a skrytým kritériím výběru," uvádí na webu Femme.

Neodolatelná přitažlivost: jen hormony a stres

Mnozí zahraniční lékaři a psychologové se na seznamovací proces dívají ještě prozaičtěji. Stavějí ho do přímé souvislosti s hormony, stresem a dokonce i nadváhou. To vše prý ovlivňuje naše párové chování i to, proč nás někdo přitahuje a považujeme ho za atraktivního. Čili žádné mysterium, nýbrž ryze banální důvody.

Je známo, že muži letí na krásné, štíhlé ženy, sní o různých herečkách, ale ocitnou-li se ve stresu, dávají přednost kyprým tvarům, zjistila britská studie (v němčině zde). Ty totiž signalizují přístup k potravě, lepší zdraví a stabilnější ženský cyklus než hubená ženská těla. Volbu partnera ovlivňuje i vlastní váha. Silnější často inklinují k silnějšímu partnerovi a štíhlí zase ke štíhlému. Jaký typ muže žena považuje za sexy, prý může ovlivnit i to, jestli na začátku vztahu brala hormonální antikoncepci. Právě díky ní totiž dává přednost určitým mužským vůním.

Spirituální kouč: Přejme si a bude nám přáno

Spirituální kouč Michael Adam je jako zastánce spirituálního pojetí přesvědčen o tom, že nám vesmír splní bezpočet přání, jestliže je řádně zkonkretizujeme a vyšleme nahoru. Podle něj nejsme loutkami na niti předem daného osudu, nýbrž si svou realitu utváříme sami – myšlenkami a pocity.

"Přitahujeme přesně to, co rezonuje s našimi myšlenkami a emocemi. Zde uvádí jako příklad rádio. Stěžujeme si na špatnou hudbu, ale stačí jen přeladit na jinou frekvenci. "Kolem nás jsou všechny programy, nebe i peklo, ale záleží na nás, co přijímáme," uvádí Michael Adam.

Za většinu může náhoda. Je na nás, jak s ní naložíme

S tématem osudovosti a nahodilosti se ve své knize Alles Zufall (Všechno náhoda) vypořádal i biofyzik Stefan Klein. Podle jeho názoru my sami konstruujeme souvislosti a mýty, jelikož ve všem chceme vidět smysl, který ale předem daný není.

"Udělali bychom dobře, kdybychom více uznávali náhodu jako původce mnoha životních situací, která nám nabízí šance, z nichž můžeme něco udělat. Když například zmeškám letadlo, jímž letím na pohovor, kdo ví, k čemu to bylo dobré a jaké nové šance tím pro mne vznikají. Ta práce by pro mne třeba nebyla dobrá a v dalším letadle vedle mě bude možná sedět velmi zajímavý člověk," uvádí v článku pro rakouský web woman.at.

Totéž podle Kleina platí pro "antény", jimiž přijímáme lásku. Jaké partnery přitahujeme, záleží na tom, jakou energii vyzařujeme. Je to prý jako akce a reakce. Jestliže v sobě má žena od dětství uložen vzor násilí, který dosud nezpracovala, bude k sobě opakovaně vázat partnery inklinující k násilí.

Erotická přitažlivost mezi dvěma lidmi skoro vždycky podléhá náhodě. S kým flirtujeme, záleží na tom, kdo má náhodou zrovna také chuť a ještě k tomu nám přeběhne přes cestu. Ale svobodně se můžeme rozhodnout, zda u flirtu zůstane, anebo vznikne krátký románek či delší vztah.

Náhoda sice podle Kleina vyvolává v našem životě více událostí, než by se zdálo, ale je na nás, co z nich uděláme. Nelze dokázat, jestli něco je náhoda, nebo osud, píše se dále v rakouském článku. "Je na každém, v jakém vlaku během své jízdy životem sedí a kým si myslí, že je řízen."

Cesta, která nás vede k výběru partnera, je dílem naší vůle i náhody a my po ní zodpovědně kráčíme. Ve stejném duchu radí i staré známé moudro: "Dávej si pozor na myšlenky, protože se stanou slovy. Dávej si pozor na slova, protože se stanou činy. Dávej si pozor na činy, protože se stanou zvykem. Dávej si pozor na zvyky, protože určí tvůj charakter. Dávej si pozor na charakter, protože se stane tvým osudem."

Co podle vás víc ovlivňuje náš výběr životního partnera?