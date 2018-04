Láska je jako droga. Znáte její abstinenční příznaky?

"Láska je závislost. Když je ve vztahu vše v pořádku, je to dokonce silná a báječná závislost. Avšak jakmile se karta obrátí, z dříve příjemné závislosti se stává noční můra," říká vedoucí zmíněné studie provedené na Rutgerské univerzitě v New Jersey, antropoložka Helen Fischerová.

Čokoládové pyramidy a jiný detox

Ano, po rozchodu se vždy cítíme hodně mizerně. Každá se z něj dostáváme po svém. Uplakanou řasenkou si barvíme povlečení, z tabulek čokolády si stavíme pyramidy, vymýšlíme nová sprostá slova. Ať už jsou naše porozchodové aktivity sebepodivnější, všechny spojuje jediná charakteristika: abstinenční příznaky.

O nebezpečných účincích nešťastné lásky hovoří právě i výsledky citovaného výzkumu. V jeho rámci byli pozorováni muži i ženy, kteří nedávno prošli rozchodem, ale byli do svého bývalého partnera stále zamilovaní. Ukázalo se například, že při pouhé vzpomínce na své milované se pozorovaným v mozku aktivovala stejná centra, která jsou rovněž známá jako oblasti kokainové a cigaretové závislosti.

Může být pro nás stejně těžké se "odmilovat" jako přestat kouřit? Smíříme se někdy s rozchodem? Najde se někdo, kdo dokáže slepit naše zlomené srdce?

Jsem závislá

Podobné otázky si možná kladla také dvaatřicetiletá Erika, která se po dlouhé známosti rozešla se svou první láskou. "S Jakubem jsem se seznámila těsně před maturitou. Byla to láska na první pohled, vlastně má první láska vůbec. Všechny důležité životní etapy jsme prožili společně: maturitu, vysokou školu, cestování i zařizování bytu. Plánovali jsme si budoucnost a po deseti letech vztahu jsem ho milovala snad ještě víc než na začátku.

Když se Jakub se mnou rozešel, bylo to opravdu jako by mi násilím zlomil srdce. Nedokázala jsem si to připustit. Celý následující rok jsem Jakuba bombardovala nesmyslnými esemeskami, čekala na něj před prací a někdy ho i dokonce špehovala. Stále mi bylo špatně a stejně tak jsem i vypadala. Až nyní zpětně analyzuju, že jsem se chovala jako blázen… Kdo však nezkusil bláznivou lásku, ještě nebyl zamilovaný."

Pojďte si povídat do kavárničky Prožíváte právě krizi vztahu? Rozvádíte se, rozcházíte se, zjistila jste, že má jinou? I na toto téma se právě teď diskutuje v naší virtuální kavárničce. Připojte se do debaty ZDE. Kavárnička U Oněnky

Láska po neandrtálsku

Ačkoli se může zdát, že závislostní poruchy jsou projevem moderní doby, závislost na lásce lze vystopovat až v prehistorii. Podle doktorky Fischerové již naši pravěcí předkové zakoušeli s láskou těžké chvíle.

"Být zamilován (a zároveň milován) představovalo pro naše předky jisté vítězství v osobním životě. Znamenalo to, že našli svou spřízněnou duši, se kterou mohli zestárnout a zplodit potomky. Jejich mozkový systém se soustředil pouze na jednu bytost, a to i v případě, když si objekt jejich zájmu vybral někoho jiného. Takové nastavení nejspíš přispívalo k šetrnějšímu zacházení s duševní energií, která byla vyhrazena pro milostné (a biologické) párování."

A tak v momentě, kdy náš sladký neandrtálec přichází o svou milovanou, snaží se ji přesto všemožnými prostředky získat zpátky. Stejně jako Erika.

V mezích zákona

I když závislost na lásce se dá vědecky podložit, láska jako droga zůstává nadále legální. Je tak jen na nás, jaký si zvolíme druh, koho si vybereme za dealera. Na rozdíl od ostatních halucinogenních látek totiž příliš nezáleží na složení, ale spíše na tom, od koho se ji nám podaří získat. A tak, když budete mít štěstí a najdete si toho pravého dodavatele, nebojte se absťáku a dávkování zvyšte na maximum.