Láska hory přenáší - soutěž stanice Romantica

Ivanin přítel Rajmundo studuje architekturu, ale vzhledem k velkým společenským rozdílům nemůže přiznat svému okolí lásku k Ivaně.Než seriál začne, mohou čtenáři iDNES soutěžit o některou ze tří "valentýnských cen" pro zamilované, které do soutěže věnovala stanice Romantica:Vaším úkolem v soutěži "LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ" není nic lehčího, než popřát své lásce k sv. Valentýnovi. Neboli odhadnout, co nejromantičtějšího by si mohli popřát hlavní představitelé Ivana a Rajmundo ze seriálu Zamilovaná na stanici Romantica.

Soutěžit končí 9. února a zúčastnit se jí může kdokoliv. Pokud by však první cenu vyhrál někdo mladší osmnácti let, musí jet na zájezd v doprovodu zákonného zástupce. Výhercům zašleme e-mail a jejich jména zveřejníme na stránkách iDNES.