Píše vám v textovce maximálně OK nebo skóre zápasu? Víme proč

Podle průzkumu provedeného v USA a Velké Británii přistupují obě pohlaví k využívání krátkých textových zpráv odlišně. Zatímco ženy používají telefon zejména jako komunikační prostředek, který jim pomáhá budovat a upevňovat vztahy s rodinou a přáteli, pro muže je to prostě nástroj.

Zdá se vám v tomto kontextu překvapivé, že muži vedou v počtu zasílaných textových zpráv? "Skutečnost, že muži pomocí SMS komunikují častěji, ještě neznamená, že jsou více společenští. Naopak," říká psycholog a odborník na internetovou komunikaci Graham Jones. "Muži přistupují k textování prakticky a posílají hodně stručných a krátkých zpráv."

Tentýž specialista navíc míní, že muži dávají přednost posílání zpráv před telefonováním proto, aby se vyhnuli dlouhým rozhovorům. A to i přesto, že někteří v rychlosti ťukání do drobných tlačítek zrovna nevynikají.

Emoce versus informace

Jednadvacáté století je jako posedlé posíláním vzkazů. Telefonem tak leckdy vztahy začínají i končí a přes klávesnice a displeje se dneska nejen zve na rande, ale také vyznává láska nebo posílá k šípku. Nutno přiznat, že častěji zde průchod emocím dávají právě ženy, pro které se tak oblíbený kapesní přístroj často stává nejen zdrojem radosti, ale také zklamání nebo zoufalství.

To například v momentě, kdy svému milému pošlete esemesku plnou upřímného vyznání citů a na oplátku k vám přiletí stručná a věcná odpověď, která by se s přehledem mohla zařadit do složky oblíbených šablon: ZAVOLAM ZITRA, TAKE PREJI DOBROU NOC či všemocné a nesmrtelné DEKUJI.

Co je důležité?

Je možné, že muži prostě nejsou stvořeni ke psaní romantických zpráv? Jsou jejich telefony vybaveny nějakou speciální aplikací, která blokuje přenos emocí? Nebo mužský palec prostě není ohebný natolik, aby vyťukal více než jen praktická sdělení?

Ačkoli zmíněný výzkum na takovéto otázky nedává odpověď, dobré zprávy nám také nejspíš nenabídne. Podle jeho výsledků totiž muži telefon používají jen k posílání "důležitých" informací.

Budoucnost je v našich rukou (doslova)

Zdá se tedy, že technologická budoucnost romantických vztahů závisí zcela na nás ženách. Než našim mužským polovičkám vyznáme lásku, nejspíš nám stihnou poslat dvě tři stručné esemesky s důležitými a krátkými informacemi, jako je skóre posledního hokejového zápasu nebo částka, kterou zaplatili za nový telefon. Hlavní ale je, že zůstaneme v kontaktu.