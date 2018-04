Nízké sebevědomí snadno přetaví lásku v nenávist

Vše, co dělá, vás přivádí k šílenství. Nenávidíte způsob, jak si zavazuje boty. Nenávidíte, když si falešně zpívá ve sprše. Nenávidíte, jak rychle si čistí zuby, jak se představuje do telefonu, co o vás vypráví sousedům. Nesnášíte jeho parfém a trička s potiskem na prsou. Ze všeho nejvíce nesnesitelná je však představa života bez jeho přítomnosti...

Je možné milovat a zároveň nenávidět? Záhadu tohoto ambivalentního pocitu se nedávno snažil rozluštit tým odborníků na prestižní univerzitě Yale.

Nevyrovnané emoce

Výsledky několika studií zveřejněných v magazínu Journal of Personality and Social Psychology nasvědčují tomu, že příčinou vztahů, kde se láska pere s nenávistí, může být nízké sebevědomí jednoho z partnerů. Nejčastěji mají tyto problémy kořeny už v dětství, kdy těmto lidem chybělo uznání ze strany rodičů, a tak do vlastních vztahů vstupují s pocitem, že si snad ani lásku nezaslouží.

Účastníci výzkumu měli za úkol přiřadit ke svým protějškům kladná, ale i záporná hodnocení. Ti s vyšším sebevědomím odpovídali rychle a bez váhání, podle vědců neměli problém brát své partnery jako mix dobrých i špatných vlastností. Zato lidé s nižším sebehodnocením se s odpovědí loudali a měli snahu hodnotit své blízké pouze jednostranně. A to na základě momentálního rozpoložení.

"Když je vše v pořádku, jeden z partnerů si toho druhého idealizuje, vidí na něm jen ty nejlepší vlastnosti a nemá zábrany se mu sám otevřít," vysvětluje profesorka Clarková z univerzity Yale. "Jakmile však dojde k emocionálnímu výkyvu a vztah se již nejeví jako perfektní, partner s nízkým sebevědomím se příliš zaměří jen na negativní vlastnosti svého protějšku a chce se ze vztahu dostat pryč."

Lidé, kteří si nevěří, přitom většinou nedovedou ze vztahu, byť nevyhovujícího, sami od sebe odejít. A tak se často po dlouhá léta i desetiletí zaseknou na modelu: "Nemohu s tebou žít, ale nemohu být ani bez tebe..."

Dvě strany jedné mince

Svět však není černobílý a lásku a nenávist není nutné chápat pouze jako dva úhlavní nepřítele. Vždyť je to právě láska, nikoli nenávist, kvůli které se válčí, lže či dokonce zabíjí.

"Každá emoce má několik variant. Ty však proti sobě nestojí v přesné opozici, mohou se dokonce i překrývat. Stejně je tomu tak i v případě lásky a nenávisti - někdy jsou si podobné a někdy si naopak protiřečí," komentuje toto téma profesor filozofie Aaron Ben Zeev a optimisticky dodává, že ovšem přinejmenším existuje více druhů lásky než nenávisti.

Romantická klasika

O specifikách vztahu, kterému dominují různorodé emoce, by mohla vyprávět třicetiletá herečka Eva: "Každý má připravenou nějakou vzletnou příhodu o tom, jak potkal svého partnera. Většinou to jsou příběhy o náhodě, neodolatelné přitažlivosti či o jiskření. Náš příběh je však jednoduchý: Sešli se, rozešli se, vzali se, rozvedli se, vzali se, rozvedli se. A teď jsme spolu."