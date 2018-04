Laserová operace očí: komu pomůže zahodit brýle

Pravděpodobnost, že se u vás po zákroku vyskytnou vážnější komplikace, je mizivá. Odpovídáme i na další otázky, které mohou v souvislosti s operací očí napadnout.

Je laserová operace vhodná i pro děti?

Obecně platí, že oči by se měly operovat až poté, co se zrakové vady ustálí. „Dolní věková hranice pro operaci u nás je osmnáct let. Oční vada by se neměla měnit minimálně jeden rok. To znamená, že po tuto dobu pacient nepotřebuje výměnu skel u brýlí nebo kontaktních čoček,“ vysvětluje Lucie Severová z pražské oční kliniky Lexum. Vývoj očních vad se plnoletostí nemusí zastavit, oko se stabilizuje zpravidla ve dvaceti letech.

Jsou však i pracoviště, kde dětské oči operují, například na oční klinice v Brně. „Vynikající výsledky ze zahraničních i domácích pracovišť publikované v renomovaných odborných časopisech již před několika lety změnily názor očních lékařů i rodičů,“ říká oční lékař Josef Hycl. Operace malých dětí by měl hlídat anesteziolog.

Není operace nebezpečná pro ženy, které ještě nerodily?

Spousta žen má obavy, že operace očí před porodem je riziková, protože námaha při porodu může operovaným očím ublížit. Podle odborníků jde o mýtus. Z větší části si laserové operace nechávají provést zejména mladé dívky.

Je operace výhodná i pro lidi po čtyřicítce?

Horní věková hranice, kdy je laserová operace očí vhodná, není pevná. Vždycky záleží na celkovém stavu oka. Po čtyřicítce se u spousty lidí zhoršuje schopnost zaostřit a i ti, co měli problémy pouze s viděním do dálky, začnou potřebovat brýle na čtení. Laserovou operací se mohou zbavit krátkozrakosti, brýle na čtení jim zůstanou.

Komu lékaři laserovou operaci zřejmě nedoporučí?

Pokud předoperační vyšetření odhalí příliš tenkou rohovku, lékaři zřejmě budou se zákrokem pomocí laseru váhat. Podstata nejběžnější laserové operace totiž spočívá v tom, že se rohovka trochu zbrousí. Jestliže je ale už sama od sebe tenká, byla by operace riziková. Mohou však zvolit jinou variantu, lékaři jim například voperují umělou čočku. Tato operace je dražší než laser.

Zákrok nemusí být vhodný pro lidi, kteří trpí keratokonem, to znamená, že se jim vyklenuje rohovka. Nemoc je dědičná a lékaře bude zajímat, zda jí netrpí vaši příbuzní.

„Klientů se ptáme také na to, jaké dělají sporty. Nejčastější metoda Lasik není vhodná pro ty, kteří se věnují sportu, umíme pro ně ale vybrat jinou,“ dodává Lucie Severová.

Jaké hrozí komplikace?

Komplikace po laserových operacích mívá jen jedno procento odoperovaných. Patří mezi ně záněty nebo špatné vidění pacienta zaviněné zamlžením rohovky. Lékaři si umějí s těmito potížemi poradit.

U některých pacientů po laserové operaci může dojít při oslnění (například za tmy při osvícení reflektory protijedoucích vozidel) k méně ostrému vidění než u lidí, kteří mají odjakživa zdravý zrak.

Kolik operace stojí?

Laserové operace jsou dobrou investicí zejména pro lidi, kteří odmítají nosit brýle a investují tisíce do kontaktních čoček. Operace jednoho oka stojí okolo 25 tisíc, oči by se neměly začít zhoršovat.