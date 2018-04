Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez jizev

Laser se v medicíně používá už desítky let, v kosmetické dermatologii se první přístroj (rubínový laser) objevil v 60. letech minulého století. Průlom nastal v 80. letech, kdy se začaly hojně používat cévní lasery, které dokázaly odstranit kožní hemangiomy: cévní nádorky projevující se začervenáním kůže a rozšířenými žilkami, někdy až modrofialovými fleky. Zpravidla se objevují na velkých plochách. Onemocnění se říká též "oheň".

Destrukce teplem

"Laserový paprsek pronikne hluboko do tkáně, cévku zataví a ta se vstřebá. Ložisko postupně světlá, až zmizí úplně," říká dermatoložka Lenka Faltová z pražské kliniky LaserPlastic.

Lasery se dělí do několika skupin podle toho, na co jsou určeny. Jedno ale mají stejné a to je princip: destrukce teplem a následné odstranění. Například u cévního laseru, kdy vlnová délka, která vychází v podobě paprsku do tkáně, se mění v teplo v krevním barvivu. A tam způsobí destrukci cévy, která se teplem zataví a rozpadne.

Cévní lasery se kromě hemangiomů používají i na odstranění žilek v obličeji, k léčbě růžovky (projevuje se zarudnutím v obličeji a zbytněním nosu až do květákovitého tvaru), na nejrůznější kožní záněty včetně akné či metličky na nohách. "Nově se zkoušejí i k léčbě projevů lupénky, především u postižení nehtového lůžka," potvrzuje Petr Velčevský z Dermatovenerologické klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Klasické křečové žíly se odstraňují také laserem, ale nikoli zvenku přes kůži, ale vodič paprsku se musí zavést přímo do žíly. Mateřská znaménka a jiné výrůstky na kůži likviduje odpařovací laser. Stejným laserem se odstraňují i hluboké vrásky.

Laser - před odstraněním vrásek na víčku

Laser - po odstranění vrásek na víčku

Další druh laseru je pigmentový. Používá se na odstranění pih, pigmentových skvrn, například stařeckých, které se objevují převážně na rukách, obličeji a hrudníku. "Mechanismus působení spočívá v tom, že ohromná energie laserového paprsku superrychlým pulsem projde tkání a selektivně se zachytí na tmavých pigmentech, které rozstřelí na mikročástice, které se pak přirozenou cestou odplaví," říká Petr Velčevský.

Hluboké vrásky v obličeji

Na obličeji i jinde na těle se někdy objeví kožní výrůstky. Nebo hluboké vrásky či jizvy. Dají se odstranit dalším typem laseru: takzvaným erbiovým, který je vlastně jemným typem operačního přístroje. Jeho účinek spočívá v postupném odpařování jednotlivých vrstev pokožky. Laser produkuje velmi silný přesně zaměřený světelný paprsek, který cíleně zasáhne pouze to ložisko, které je nutné odstranit. Dají se jím ošetřit například tukové uloženiny kolem očí, některé typy kožních nádorů či stařecké pigmentové skvrny.

Definitivní odstranění chloupků

Laser umí další užitečnou věc, a to postupné definitivní odstranění chloupků. Není to ale nijak zvlášť příjemné, především v oblasti třísel. Paprskem o průměru do 20 mm se ošetřuje kousek po kousku. Tmavé chloupky se odstraní rychleji, světlejší jsou mnohem úpornější. Po zákroku je oblast začervenalá, přibližně do hodiny ale zčervenání zmizí. Chloupky pak rostou pomaleji a jsou jemnější. Po šesti až osmi sezeních na nohách, v podpaží i kdekoliv jinde přestávají většinou růst i na několil let.

Laser- depilace

Zbavte se úporných bradavic

Bradavice se běžně vypalují dusíkem. Je to rychlé, ale po zákroku zůstává jizva. Pokud se bradavice udělají na rukách nebo kolem nehtů, mohou se ošetřit cévním laserem, který uzavře cévy, jež bradavice vyživují. Po zákroku se udělá strup, který se vyloupne. Kolem nehtů je ale potřeba ošetření více.

Bradavice na ploskách nohou jsou úpornější, protože jsou "zašlapané" do hloubky. "V první fázi se musí bradavice odstranit odpařovacím laserem a poté cévním laserem, který zatáhne cévní zásobení," doplňuje odbornice. Vzhledem k jejich virovému původu je však možná recidiva.

Odstraní make-up i tetování

Už se vám někdejší ozdoba nelíbí a chcete se jí zbavit? Tetování si můžete nechat vybrousit, nebo v případě malého obrázku vyříznout, ale zůstane vám jizva. Laser to umí bez jizvy. Stejně umí odstranit i permanentní make-up, který se třeba nepovedl.

Chraňme oči Při ošetření laserem je nutné, aby si pacient i lékař chránili oči. I odražený paprsek, který se dostane do oka, může způsobit přinejmenším zánět spojivek, v horším poškodí cévky.

Kdo se rozhodne nechat si tetování odstranit, musí počítat s tím, že to nebude hned. Je potřeba více sezení, což je náročné časově i finančně. Například odstranění kompletně vystínovaného obrazu na ruce od ramene po loket vyjde přibližně na padesát tisíc korun a laserovou proceduru budete muset podstoupit až desetkrát.

Ošetření nebolí, ale je nepříjemné. Cítíte štípání a pálení. Pokud je ošetřované místo v choulostivější oblasti, dá se předem znecitlivět například speciálním krémem. Máte-li ale na těle několikrát přetetovaný obraz a jsou v něm použitý žluté, oranžové či červené barvy, dá to zabrat podstatně více. S takovým tetováním má i nejmodernější laserová technika potíž.

Laser- tetování, stav před zákrokem Laser- tetování, stav po zákroku

Kompletní omlazení pleti

Po léčbě akné se někdy stane, že má člověk jizvy po celém obličeji. Nebo má jiné vady na pleti, vrásky, pigmentace, rozšířené póry a další. Na tyto potíže existují lasery, které buď "vybrousí" kůži mírně do krve nebo ji prohřejí novým typem frakčního CO2 laseru.

Zároveň se teplo dostane do podkoží, čímž se podpoří tvorba kolagenu. Na celém obličeji se vytvoří stroupek, který se po pár dnech sloupne. Nová kůže pod ním je jasnější a pevnější, vypadá podstatně mladší. Takovému zákroku se též říká omlazení pleti.

Než se ale rozhodnete investovat nemalé peníze, čtěte, co vás vlastně čeká a pro koho se takový zákrok vůbec hodí. (více čtěte v reportáži zde)

Nejdřív modřina či stroupek, který po čase zmizí

Kdo by si myslel, že při ošetření nic neucítí, mýlil by se. Laser je nepříjemný. Nebolí nijak dramaticky, ale někdy je to protivné. Všechny vysokovýkonné lasery udělají v první fázi na kůži něco negativního: modřinu, strup či začervenání. To ale během pár dnů zmizí.

"Aby se tyto vedlejší efekty minimalizovaly a méně to bolelo, je součástí řady laserů dynamické chlazení. Než projde paprsek do kůže, automat vstříkne na místo chladící směs. Tím se zmenší nejen fyzický vjem ošetřovaného, ale zmírní se i stopy na kůži," doplňuje Lenka Faltová.

Jediný laser, který nebolí, je nízkovýkonný, terapeutický. Má analgetický, biostimulační a protizánětlivý účinek. Urychluje hojení. Používá se i na hojení vředů a popálenin. "Aktivuje metabolismus v kůži, imunitní systém, mírní záněty, hojí rány a zlepšuje prokrvení. Používá se i na léčbu akné," doplňuje Faltová.

Laser je bezpečný v rukou lékaře, který s ním umí pracovat. Pokud lékař zvolí například vyšší energii, než je potřeba, může víc poškodit tkáň, která se pak špatně hojí a udělá se jizva. Také hrozí riziko následné pigmentace, tomu se dá ale předejít tím, že se po zákroku budete nějaký čas vyhýbat sluníčku.

Laser- žilky na tvářích před zákrokem Laser- žilky na tvářích po zákroku

Pojišťovna zákroky neplatí

Pokud lékař pošle pacienta na laser ze zdravotních důvodů, pak platí ošetření zdravotní pojišťovna. Pokud je ale důvod estetický, platí si vše pacient sám. To znamená v estetické dermatologii v podstatě všechno. Protože problémy jako jsou pihy, znaménka či vrásky nebo bradavice nemají s nemocí nic společného.

Když se tedy pro laser rozhodnete, počítejte s tím, že si ošetření pravděpodobně zaplatíte ze svého. Za ošetření žilek na nose dáte kolem tisícovky za jedno sezení. Akné a růžovka po celém obličeji vyjdou na 2 až 3 tisíce za jedno ošetření. Žilky na nohách se zpravidla počítají podle pulsů. Zatímco jeden zaplatí 3 tisíce, jiný 15 tisíc. Depilace podpaží vyjde zhruba na 3000 za jedno ošetření.