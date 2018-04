Lasagne i kuskus. Další recepty na nejoblíbenější jídla z těstovin

Lasagne s cuketou a houbami

Příprava: 50 minut + pečení 50 minut

Pro 4 osoby

• 3 lžíce másla

• 3 lžíce hladké mouky

• 750 ml mléka

• sůl

• pepř

• 50 g strouhaného parmazánu

• 500 g cuket

• 500 g hub

• 1 cibule

• 2 stroužky česneku

• olej

• strouhanka

• 9 plátků lasagní

1. V hlubší pánvi uděláme z másla a mouky jíšku, do které postupně zašleháváme mléko, až máme hustou omáčku. Dochutíme solí a pepřem, vmícháme parmazán.

2. Cuketu omyjeme, nakrájíme na tenké plátky, houby očistíme a pokrájíme, cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek na plátky. Troubu předehřejeme na 180 °C, zapékací nádobu vymažeme olejem a vysypeme strouhankou.

3. Plátky cukety osolíme a opečeme na pánvi na oleji asi 5–7 minut.

4. Na jiné pánvi orestujeme na troše oleje cibuli, přidáme česnek a houby, osolíme a podusíme doměkka. Houby promícháme s cuketou.

5. Zapékací misku vyložíme třetinou lasagní, pokryjeme třetinou hub a cukety, zalijeme třetinou omáčky.

6. Stejný postup opakujeme ještě dvakrát se zbylými surovinami. Lasagne zakryjeme alobalem a pečeme asi 45 minut. Na posledních pět minut lasagne odkryjeme a dopečeme bez alobalu.

Těstoviny s houbami

Příprava: 20 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

• 100 g slaniny

• 1 cibule

• 1 stroužek česneku

• 500 g čerstvých hub

• 5 rajčat

• 300 ml zeleninového vývaru (nemusí být)

• sůl

• pepř

• tymián

• 500 g těstovin – široké nudle, flíčky

• čerstvá petržel

1. Slaninu rozkrájíme na kostičky. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme nadrobno, česnek na plátky. Houby očistíme a pokrájíme.

2. Vršky omytých rajčat nakrojíme do kříže, spaříme je v horké vodě, oloupeme, pokrájíme na kousky.

3. V hlubší pánvi necháme rozškvařit slaninu, opečeme na ní cibuli, přihodíme česnek, kousky hub a společně opečeme.

4. Houby osolíme, opepříme, podlijeme vodou nebo vývarem a pod pokličkou je podusíme doměkka.

5. K měkkým houbám přidáme do pánve rajčata, tymián, společně podusíme, dokud nejsou rajčata měkká.

6. V osolené vroucí vodě uvaříme těstoviny, slijeme je, necháme okapat a promícháme s houbovo rajčatovou směsí. Ozdobíme nasekanou čerstvou petrželkou.

Těstovinový úl

Příprava: 1 hodina + pečení 70 minut

Pro 4-6 osob

• 500 g dutých těstovin - bucatini

• sůl

• 80 g másla

• 2 žampiony

• 1 malý pórek

• olej

• 2 stroužky česneku

• sůl

• 400 g šunky nebo vařeného uzeného masa

• 300 ml mléka

• 2 velká vejce

• 200 g strouhaného sýra

1. Těstoviny uvaříme doměkka, propláchneme je několikrát studenou vodou, dokud nezchladnou, scedíme je, necháme okapat, osušíme utěrkou a rozložíme je na utěrky, aby doschly.

2. Kulatou vyšší nerezovou nebo skleněnou zapékací mísu (obsah asi 3 litry) vymažeme silnější vrstvou másla a vložíme ji do chladničky. Houby pokrájíme na plátky, pórek na kolečka.

3. Na pánvi rozehřejeme lžíci oleje, opečeme na něm houby, přidáme pórek, prolisovaný česnek, sůl a společně podusíme doměkka.

4. Mísu začneme ode dna, po obvodu, spirálovitě vyplňovat jednou těstovinou po druhé. Zamačkáváme je do másla, mísu vyplníme až 3 cm pod okraj. Přikryjeme alobalem, zatížíme a odložíme do ledničky.

5. Troubu předehřejeme na 180°C. Šunku pokrájíme na malé kousky. Mléko rozšleháme s vejci, pepřem a solí.

6. Z těstovin si dáme stranou několik kusů, zbylé pokrájíme na kousky a promícháme s houbami, šunkou a mlékem.

7. Z těstovin odstraníme alobal, opravíme případné nerovnosti, naplníme směsí a dokončíme spirálou z nepřekrájených těstovin. Tentokrát od obvodu ke středu.

8. Povrch pomažeme olejem, zakryjeme pečicím papírem, zatížíme (např. pánví ) a zapečeme v troubě asi 70– 80 minut.

Těstoviny s čerstvým ovocem

Příprava: vaření 10 minut + chlazení a příprava 1 hodinu

Pro 4 osoby

• 300 g těstovin

• sůl

• 100 ml smetany

• 1 vanilkový cukr

• 2 lžíce medu

• 1 kelímek smetanového jogurtu

• 150 g malin

• 150 g ostružin

1. Těstoviny uvaříme podle návodu v lehce osolené vodě.

2. Smetanu zahřejeme a rozpustíme v ní vanilkový cukr. Těstoviny slijeme a propláchneme studenou vodou, necháme okapat a vychladnout, část smetany promícháme s těstovinami, aby se neslepily, a dáme je na hodinu vychladit.

3. Smetanový jogurt promícháme s medem, naředíme zbylou ochucenou smetanou.

4. Ovoce omyjeme, odstopkujeme a necháme je okapat.

5. Vychlazené těstoviny ozdobíme čerstvým ovocem a přelijeme jogurtem se smetanou.

Špenátové lasagne

Příprava: 30 minut + pečení 1 hodina

Pro 4-6 osob

• olej

• strouhanka

• 1 menší cibule

• 2 stroužky česneku

• 600 g mražených špenátových listů

• 250 g eidamu

• 250 g ricotty nebo měkkého tvarohu

• 200 ml smetany na vaření

• 1 velké vejce

• 15 plátků lasagní

• 200 g rajčatové omáčky

• bazalka

• tymián

• 4 lžíce strouhaného parmazánu

1. Troubu rozehřejeme na 200 °C. Zapékací nádobu vymažeme olejem a vysypeme strouhankou.

2. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek prolisujeme. Z rozmraženého špenátu vymačkáme vodu a překrájíme ho. Sýr nastrouháme na hrubém struhadle.

3. Na pánvi rozehřeme olej, orestujeme na něm cibuli, přidáme špenát, podlijeme trochou vody, osolíme a podusíme.

4. V míse promícháme ricottu se smetanou, vejcem a prolisovaným česnekem, přimícháme špenát.

5. V zapékací misce postupně vrstvíme plátky lasagní, špenátové směsi a sýra, poslední vrstvou by měly být lasagne. Přelijeme rajčatovou omáčkou s bylinkami, překryjeme alobalem a pečeme hodinu ve vyhřáté troubě.

6. Posledních 5 až 10 minut před dokončením lasagne odkryjeme, posypeme parmazánem a dopečeme.

Kuřecí paličky s kuskusem

Příprava: 30 minut + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

• 8 kuřecích paliček

• 1 malá červená cibule

• mletý kmín

• sůl

• pepř

• 1 celá skořice

• 1 lžíce hnědého cukru

• 2 mrkve

• 1 cuketa

• 1 malá žlutá paprika

• 200 g cherry rajčat

• 50 g piniových oříšků

• 300 g kuskusu

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Kuřecí paličky omyjeme a osušíme.

2. Cibuli nakrájíme na osminky. Paličky ochutíme trochou mletého kmínu, solí, pepřem, vložíme do pekáče, přidáme cibuli, skořici, posypeme cukrem, podlijeme trochou vody a dáme péct.

3. Mrkev oškrábeme, cuketu omyjeme, nakrájíme na plátky. Omytou papriku rozpůlíme, vykrojíme stopku, vybereme jádra a nakrájíme na nudličky. Rajčata opláchneme.

4. Zeleninu vložíme do pekáče mezi upečené kuřecí paličky, promícháme, případně trochu podlijeme vodou a společně dopečeme asi 5–7 minut. Piniové oříšky nasucho opražíme na pánvi dozlatova.

5. Kuskus připravíme podle návodu na obalu, s vodou nebo kuřecím vývarem, a do hotového vmícháme lžičku citronové šťávy a nasekanou petrželku.

6. Kuřecí paličky a zeleninu rozdělíme na talíře, ozdobíme oříšky a podáváme s kuskusem.