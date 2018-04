Laptopy ohrožují plodnost mužů

Notebooky se totiž na své spodní straně nahřívají do velmi vysokých teplot, které negativně působí na tvorbu spermií ve varlatech. Jedinci vysedávající s notebookem na klíně celé hodiny se mohou takto skutečně téměř sterilizovat.

"Práce na laptopu v typické pozici způsobuje výrazný vzrůst teploty v šourku, která je výsledkem působení horkého předmětu a typické pozice,“ uvedl profesor Yetim Sheynkin ze State University of New York.

Testy s několika muži v laboratorních podmínkách prokázaly, že hodinová práce s laptopem zvýší teplotu v šourku až o 2,7 stupně Celsia. To je přitom dost na to, aby byla tvorba spermatu ohrožena a muž se stal neplodným. Pokud se však muži laptopu na klíně vzdají stejně jako těsného spodního prádla a horkých koupelí, pak se kvalita spermatu po čase vrátí do normy.