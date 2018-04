Gumáky jsou na kydání hnoje, černé lakovky na reprezentaci

Šaty dělaj člověka, zpívá se v písničce Jaroslava Ježka. Česká filharmonie začala sezonu v novém a k srdci si vzala také poselství slavného šlágru. Nejen dobře padnoucí frak, upravený "zjev" muzikanta dotvářejí také boty – v tomto případě černé lakovky.

Nošením na desítky koncertů se rychle ošoupají a jejich životnost je tedy malá. Donedávna dostávali hudebníci příspěvek na obutí jednou za dva roky a každý si je sháněl sám – není totiž jednoduché obstarat stejné boty pro víc než sto muzikantů zároveň.

Od důstojníků a šlechticů k filharmonikům

Když si před několika lety někteří členové orchestru nechávali šít koncertní oblečení, narazili v zakázkových krejčovstvích na vzorky bot vídeňské obuvnické firmy Franz Baron a slovo dalo slovo.

Černá lakovaná bota, jež se nosí k fraku, je ta nejkonzervativnější obuv, jakou si je vůbec možné představit. Jaká kritéria si tedy pro jejich ušití zadal orchestr, je celkem jasné. "Vysokou kvalitu, pohodlnost, reprezentativnost," popisuje majitel firmy Petr Bystroň.

Ale zas tak úplně tradiční nejsou. "Inspirovali jsme se Českou filharmonií a jejím novým duchem. Na jedné straně odrážejí její více než stoletou tradici a na straně druhé hravost, vtip a lehkost, se kterou se v současnosti pod vedením Davida Marečka a Jiřího Bělohlávka orchestr úspěšně prezentuje," vysvětluje Bystroň. "Jestli Česká filharmonie něco není, tak nudná. Snažili jsme se proto přes všechnu klasiku vytvořit moderní a překvapivou botu," dodává.

Tak vypadá i výsledek. Tvar je velmi střídmý a elegantní. Svrchní materiál tvoří lakovaná kůže se speciální povrchovou úpravou. Oproti klasickým lakýrkám je na ní jedna vrstva barvy navíc – a to je speciálně pro filharmonii jemný tón oranžové, tedy barva její reklamní kampaně.

Ševcovství Franz Baron, které má tradici už od roku 1869, se takových "výstřelků" nebojí. Kdysi obouvalo mladé šlechtice a důstojníky do elegantních a na svou dobu pokrokových modelů. Filharmonici prý s pokrokovým návrhem souhlasili okamžitě, nechali si dokonce bez reptání přeměřit nohy, což je štěstí – při více než sto lidech se vždy najde někdo, kdo se změnou nemusí být spokojený.

Leštění parket v Rudolfinu

Pro hudebníky je jejich práce často zároveň i velkou láskou a koníčkem. Šití více než stovky párů navlas stejných pánských bot, pouze v jiných velikostech, se oproti tomu může zdát jednotvárné. Petr Bystroň nesouhlasí. "Je to krásná práce s přírodními materiály, navíc jde o velmi nevšední model," říká.

Podrážky jsou celokožené, takže se s nimi s nadsázkou dají leštit parkety Rudolfina i jiných koncertních sálů. Asi se nestane, že by udělaly na pódiích černé rýhy, které dobře známe ze starých školních tělocvičen. U kožených podrážek spíš hrozí nebezpečí, že při prvním nošení můžou na parketách klouzat. "Už jsme se hudebníků ptali, jestli mají dost kalafuny i na boty," směje se Bystroň. A k jejich kvalitám ještě dodává: "Naše boty jsou vyráběné tak, aby sloužily celý život. Když o ně odpovídajícím způsobem pečujete, firma poskytuje doživotní záruku. U lakovek je životnost o trochu nižší, ale při nošení jen na koncerty a dobré údržbě není deset let žádný problém." Pokud si je ovšem hudebníci neoblíbí natolik, že je budou obouvat i ve volném čase.

Gumáky jsou na kydání hnoje

Může se hodit Využijte široké nabídky pánské obuvi na Modissimo.cz a vyberte si třeba polobotky nebo sportovní tenisky za skvělé ceny.

Jen dámy z orchestru přijdou trochu zkrátka, musí si lodičky dál obstarávat samy. Ale kdoví, třeba by si hudebnice stěžovaly, že jejich boty už vyšly z módy, daleko více totiž podléhají módním trendům a málokterá žena chce nosit deset let stejný model bot.

Zajímavý trend zvolili letos olympionici, česká výprava se objevovala v modrých gumácích. Jak by slušely České filharmonii? "Pokud by to mělo pobavit, proč ne, ale obléct reprezentanty této země do holínek, to je katastrofa. Jsou jednou z nejlacinějších a nejprimitivnějších forem obuvi, používají se přece na kydání hnoje nebo brouzdání se v bahně," hájí Petr Bystroň společenskou obuv. Ale kdoví, třeba čeká posluchače na koncertech nějaké překvapení.