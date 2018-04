Lahodné podzimní nápoje z jablečného cideru zahřejí i osvěží

Old Wassail Cider

* 1 l cideru

* 0.5 l pomerančového džusu

* 0.5 l ananasového džusu

* 1 ks skořicové kůry

* 3 ks hřebíčku

* 1 lžíce medu (nebo 15 g cukru)

* půlka citronu nebo pomeranče na plátky



1. Ve větším hrnci promícháme dohromady cider s pomerančovým a ananasovým džusem. Přidáme skořici s hřebíčkem a celou směs postavíme na mírný plamen. Průběžně mícháme a zhruba po třech minutách, když se teplota dostatečně navýší, postupně přidáme med, následovaný plátky citronu nebo pomeranče.

2. Necháme deset minut prohřát při teplotě přibližně 80 °C. Nakonec vyjmeme hřebíček i skořici a nápoj nalijeme do připravených šálků.

3. Zbylý Wassail ponecháme v hrnci nad minimálním plamenem, celou dobu si tak udrží svou příjemnou servírovací teplotu.

4. Old Wassail Cider je nejlepší podávat v průhledných šálcích s vloženými kousky jablka, pomeranče a citronu, které ještě více podtrhnou celkovou atmosféru provoněného podzimu.

z historie nápoje Původní Wassail, nesmírně populární v dobách středověké Anglie, se od toho dnešního značně lišil. Základem byl nápoj na bázi slabého piva. Ten se v obrovské míse postavené na ohništi smíchal dohromady s cukrem, zázvorem a muškátovým oříškem se skořicí. Samotná konzumace pak probíhala tak, že osadníci, zpívající písně a tančící kolem tohoto kotle, smáčeli v původním Wassailu kousky chleba, které následně pojídali. Postupem času se však stal čím dál více příznačným právě pro oslavy příchodu jablečné sezony. S tím byla spojená i proměna jeho obsahu. Lehké pivo vystřídal ovocný cider, který se stal jeho nedílnou součástí.

Chimayo Cider Cocktail



* 7 cl cideru

* 3 cl tequilly

* 3 cl rybízového džusu

* 1 cl citronové šťávy

* plátek jablka

* limetky

* čerstvá máta



1. Chimayo Cider je připravován stylem On The Rock. Připravíme si nejprve sklenici typu Highball, případně jinou dostupnou sklenici o objemu přibližně 30 cl, a naplníme ji po okraj většími kousky ledu.

2. Cider, tequillu, citronovou šťávu i rybízový juice postupně nalijeme do shakeru a opatrně protřepáme. Dáváme si přitom zvláštní pozor na přetlak, který třepáním cideru vzniká, a snažíme se jej postupně otvíráním víčka regulovat.

3. Výsledný mix sléváme do sklenice přes led, aby se nápoj co nejvíce ochladil. Na povrchu se v závislosti na intenzitě míchání může vytvořit jemná pěna, tvořící příjemně šumící čepici.

4. Nápoj můžeme na závěr ozdobit plátkem jablka, kousky limetek či snítkou čerstvé máty.

z historie nápoje Původ tohoto koktejlu je možné nalézt v mexickém městečku Chimayo, podle něhož nápoj získal i své jméno. Myšlenka vznikla v hlavě Artura Jaramilla, majitele místní restaurace, během jeho procházky jablečným sadem roku 1965. Protože úroda jablek toho roku byla obzvláště bohatá, celá zem sadu jimi byla přímo pokrytá. Jakmile Arthur na některém z nich po několikáté uklouzl, rozhodl se, že jim dá za vyučenou. Spojil proto dva nejpopulárnější nápoje Mexika – Tequillu a cider a dal tak základ Chimayo Cider Cocktailu. Ten stačilo už jen doplnit o citronovou šťávu pro ještě větší svěžest a rybízový džus pro podtržení celkové chuti.

Cider Bellini

* 3 cl broskvového pyré (nebo džusu)

* 1 cl šťávy z citronu

* cider na dolití

1. Z čerstvých broskví v mixéru vyrobíme jemné pyré, které zakápneme vymačkanou šťávou z poloviny většího citronu. Touto směsí opatrně naplníme sklenici na šampaňské z její necelé třetiny tak, abychom nepotřísnili hrdlo či vnější stěny sklenice.

2. Zbylé dvě třetiny doplníme ciderem, nalévaným z větší výšky, která zajistí dostatečné smíšení všech složek nápoje.

3. Pokud nemáme po ruce čerstvé broskve, použijeme místo nich broskvový džus. Opatrně vléváme ingredience do skleniček v pořadí citronová šťáva, broskvový juice, cider.

4. Skvěle vypadající nápoj se výborně hodí jak při společenských událostech, tak i při přátelských setkáních.

Z historie nápoje Recept na tento jednoduchý a osvěžující nápoj je odvozen od v Itálii nesmírně populárního koktejlu Bellini. Autorství je připisováno Benátčanovi Giuseppe Ciprianimu, jenž ve 30. letech 20. století vytvořil lahodný nápoj, který se od těch ostatních lišil zejména svou sytou barvou. Právě ta Capricianimu neustále připomínala barvu použitou v obraze malíře Giovanni Belliniho, podle nějž drink nakonec získal své jméno. Časem došlo k nahrazení šampaňského nealkoholickým jablečným moštem, díky čemuž si nápoj mohli dopřávat i děti, mezi kterými našel nesmírné zalíbení. Nový recept na jablečném základě, tzv. Baby Bellini, oslovil i dospělou populaci, té však chyběl k dokonalosti nějaký ten alkohol. Mošt byl tedy opět nahrazen, tentokrát ciderem. Vznikl tak jemný, lehce opojný drink s plnou ovocnou chutí a sytě zlatou barvou.

Green Dwarf



* 23 cl cideru

* 23 cl světlého ležáku

* 2 cl Blue Curacao



1. Do pivní sklenice typu Pilsner o objemu 50 cl nalijeme malé množství Blue Curacao. Z poloviny ji naplníme silným světlým ležákem tak, aby se obě ingredience náležitě promísily.

2. Z větší výšky potom do sklenice doléváme cider. Na povrchu by se měla vytvořit skutečně bohatá čepice se zeleným nádechem, připomínající mechem prorostlé vousy trpaslíka, podle nějž nápoj získal své jméno.

3. Green Dwarf může být podáván i s kostkami ledu či plátkem citronu. V Irsku je však oblíbenější ve svém magicky prostém provedení, v němž naplno vyniknou bublinky stoupající k hladině.