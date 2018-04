Lady Gaga prodává bizarnost s lehkostí. Móda má novou ikonu

Lady Gaga na vlastní oči Lady Gaga má styl. Prahu na středečním koncertu přivítala s módním trendem posledních sezón, sáčkem s vycpanými rameny - ovšem samozřejmě v extrémní verzi. Američanka s ostře žlutými vlasy převlékala svoje drobné tělo skoro s každou druhou písní. V některých kreacích se nedalo pohybovat déle než pět minut (třeba v bílém kostýmu s křídly, ve kterém vypadala jako sněhová královna), v jiných se Gaga evidentně cítila velice pohodlně; oděná jen do kožené podprsenky a kalhotek zazpívala hit Telephone, načež stejně polonahá zahrála na klavír, kterým doprovázela "ploužák" Speechless. O chvilku později jen tak mimochodem pomohla svému kytaristovi najít ty správné akordy jehlovým podpatkem. Oblékla i průhledné plastové šaty, pod kterými neměla nic než nálepky na bradavkách, zelené tylové šatičky víly Tinker Bell z Petra Pana nebo červenou kuklu, ukázala se i zakrvácená. Chybělo opravdu už jen to čerstvé maso. Scéna fungovala jako kulisy k vyprávění o cestě Lady Gaga na Ples příšer (Monster Ball je název turné) a zavedla fanoušky do newyorských ulic, metra... Na rozdíl od jiných zpěvaček se Gaga nespoléhala na bombastické efekty, pozornost zvládla udržet svým skvělým živým zpěvem, historkami z dětství, kázáním o šikaně a sebevědomí a samozřejmě nelze zapomenout dynamické tanečníky. Mnohé malé příšerky, jak zpěvačka svoje fanoušky láskyplně nazývá, se na hudební akci roku dobře připravily: výstředně se oblékly, namalovaly si blesky okolo oka, nasadily dokonce i brýle s cigaretami, ve kterých se Gaga prochází po střeše věznice v klipu k písni Telephone. Ani nepraktické vysoké podpatky slečny nezapomněly a klidně si s sebou vzaly i balerínky do tašky, aby se mohly přezout, až už to opravdu nepůjde vydržet. Ale v podstatě stačilo, že fanoušci přišli: rukama nad hlavou mávaly všechny generace, včetně malé holčičky, kterou si na ramena vysadil dědeček. Lady Gaga na pódiu působí křehce, pokorně, přátelsky, se smyslem pro humor. A ačkoliv několikrát zopakovala, že má ráda všechny stejně, těmi, kdo se ve středeční večer mohli cítit opravdu privilegovaně, byli přítomní gayové. Gaga je prostě miluje a neváhala se o to se všemi podělit hned na začátku.

(bih)