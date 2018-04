Ladislav Potměšil: Doktor, jakého si přejete

Šťastné dětství bývá pro další život darem k nezaplacení a on takové dětství měl. Prožil ho na Žižkově a dodnes na něj vzpomíná. Na DAMU potkal svou první ženu a ze studentské lásky má dceru Marii, loutkoherečku plzeňského Divadla Alfa. Prošel několika angažmá, to první bylo u "Realistů", ze kterého odešel do Divadla pod Palmovkou (odtud se v osmdesátých letech vydal na nejistou volnou nohu) a mnoho let bylo jeho domovskou scénou Divadlo na Vinohradech.

Komediální talent předvedl jako taťka v Discopříběhu i jako major Maisner v sérii Polda. Osudové bylo setkání s Jaroslavou Brouskovou, se kterou tvoří už pětatřicet let šťastný manželský pár. Dodnes ji něžně oslovuje Jájinko. Kromě Marie má dva syny, Ladislava a Jana.

Film

KID

Charles Chaplin je pro mě jednou z největších uměleckých osobností. Jeho filmy mě nikdy nezačnou nudit a znám je nazpaměť.

Místo

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

Krásný podbrdský kraj, kde žila poslední česká královna

Johanka, manželka Jiřího z Poděbrad, a kam v posledním čase často jezdívám i já.

Kniha

MARCEL PAGNOL: JAK VONÍ TYMIÁN

Vyprávění o krásném dětství, voňavé Provence, tatínkovi a mamince. Vyprávění, které můžete číst donekonečna.

Člověk

TATÍNEK

Naučil mě chodit na krásné filmy, číst úžasné knihy a snažil se mi udělat dětství jako tatínek pana Pagnola.