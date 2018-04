Ladislav Frej: čtyři měsíce vdovcem

Učí se být sám. Bez ženy, s níž prožil 36 let.

Vaše žena bojovala s rakovinou od roku 2005. Jaké to byly dva roky?

Věřin stav jako by se zakonzervoval. I laboratorní výsledky dávaly naději, že nemoc, když už nic jiného, aspoň nepokračuje dopředu. Nepropadal jsem optimismu, ale byl jsem náchylnější si říkat: Co kdyby se právě nám ten zázrak stal? Později mi to doktor Bouzek vysvětlil. Je to syndrom člověka, který žije s nemocným. Odmítat přijetí samotného faktu hrůzy je prý vysvětlitelné a časté.

Byla manželka po celou dobu nemoci doma?

Že by musela ležet někde jinde, to jsem nechtěl ani slyšet. Ke konci na to někdy zaváděla řeč. Nepřipustil jsem to. S děckama jsme hned na začátku řekli: My se o tebe postaráme a nikam tě nedáme. Věděla, že v poslední chvíli nebude sama.

Neměli jste ani pečovatelku?

Ne. Zvládali jsme to sami. Strašně mi v tom pomáhala dcera Kristýna a syn Láďa.

Co jste se všechno museli naučit?

Ulevit málo pohyblivému člověku. Namasírovat záda. Dávat obklady, obsluhovat bomby, posléze kyslíkový přístroj. Ke konci už bylo třeba Věře posloužit ve všem. Poslední rok jsem jí píchal injekce, některé si píchala sama. Jsou desítky drobností, které zdravý člověk nevnímá, ale nemocnému působí problém. Dělali jsme vše pro to, aby ve stavu, v jakém byla, měla co možná největší komfort. Osmnáctého prosince, ve stavu, který se už nedal zvládnout doma, byla převezena na JIP na Kladno. Vypovídaly jí životní funkce. Pak už to šlo rychle. Byla tam tři dny.

Byl jste s ní?

Pořád jsem na ni mluvil. I když mi primář, neurolog sdělil, že mozek už nepracuje, řekl jsem jí: Lásko, podívej se na mě. Zachvěla se jí víčka. To se skutečně stalo. Vzápětí byl konec. Bylo za deset minut sedm a Kristýna měla představení. Byli jsme domluveni, že za ní přijedu se zprávou o situaci. Věděla to dřív, než jsem stačil přijet do Švandova divadla. Kdo něco podobného nezažil, neuvěří.