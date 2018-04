Chudým kráskám plní jejich sny. U dcery bych byl zásadně proti, říká

Jak vás vůbec napadlo založit webové stránky, skrze které hledají ženy sponzora, milionáře, nabízejí se jako společnice nebo spolucestující do exotických destinací?

Poznal jsem pár lidí, kamarádů a známých, kteří takový vztah měli.

Ladislav Dušek Narodil se před 38 lety

Pracuje jako programátor

Založil společnost Adentech s.r.o., která provozuje portály Spolecnice.cz, Hledamsponzora.cz, Hledammilionare.cz a Cestujzdarma.cz.

Je svobodný, bezdětný a žije s přítelkyní

Jeho fotografie nemáme, vyhověli jsme jeho přání zůstat v anonymitě.

Znáte hodně mužů, kteří mají potřebu platit si ženy?

Ano. Většina z nich to bere jako zábavu, protože jsou ženatí nebo mají závazky jinde.

Takže vaši klientelu tvoří samí ženáči?

To ne, je to tak půl na půl. Jsou tu i svobodní, ale ti jsou zase workoholici. Nebo sukničkáři, co potřebují mít kolem sebe více žen.

Že si ale takový zazobaný muž nenajde ženu „ve volné přírodě“? Krasavicemi se přece hemží golfová hřiště, VIP party, bary v centru města...

Většina těch, co se umějí seznamovat v barech a jinde živě, nechodí na náš portál. Internetové seznamky jsou obecně vhodné spíš pro introverty, ale u nás nejsou jenom ti. Najdete tady i muže, kteří na běžné seznamování nemají čas nebo hledají krásnou a výrazně mladší dívku, kterou by jinde neměli šanci získat. Sponzorský vztah by se taky jen těžko navazoval v baru. Spousta lidí by se mohla urazit. U nás mají muži možnost vybírat z tisíců dívek na jednom místě...

Co vás na tomhle podnikání baví?

Snažím se takovým lidem pomoci. Baví mě na tom, že se tady lidi skutečně scházejí, vznikají reálné vztahy.

Jak lidem vyvracíte, že nejde o escort, třeba jen v luxusnějším hávu? Nebo o novodobou formu pasáctví?

Lidé se na naše podnikání dívají různě. Když jsme to budovali, radili nám právníci a u všech projektů máme zákaz prostituce. Například Cestuj zdarma, náš poslední projekt, je postaven na tom, že si muž, obvykle ženatý, vyjede na luxusní dovolenou s nějakou slečnou. Zaplatí jí ale jen cestu a hotel, jinak od něj ta holka žádné peníze nedostane. Ani si o ně nesmí říct.

Jak vypadá taková typická spolucestovatelka?

Bývají to nejčastěji studentky, které by chtěly poznávat svět, ale finančně na to nemají.

Takže tenhle projekt je, řekněme, nejnevinnější. Vy ale máte tři další. Jak to chodí u společnic a poptávaného sponzorství? Tam jde přece hlavně o peníze...

U projektu společnic ano. Vznikl proto, aby si slečny mohly přivydělat. Spustili jsme ho v roce 2013. Ženy sice mají u profilů požadovanou částku za hodinu, ale nikde není řečeno, že musí jít o sex. Podnikatel může chtít například jen doprovod na obchodní večeři... U projektu Hledám sponzora sice také vyčíslují obnos, jaký by chtěly měsíčně dostávat, ale ani tam není definováno, za co...

Ale váš registrační dotazník obsahuje dotazy na oblibu různých sexuálních praktik včetně análu...

To je dneska běžné, takové otázky najdete na Štěstí a dalších seznamkách...

Jaká je obvyklá hodinová taxa společnice?

To je strašně individuání. Pohybuje se od 500 Kč až do sedmi, osmi tisíc.

A jakou apanáž si představují slečny, které na vašich portálech hledají sponzora?

Tady je to rozmezí ještě větší, asi tak od pěti do dvou set tisíc korun.

Cože? To je nějaký sugardaddy (“sladký táta“ - tak se tito muži nazývají, pozn.red.) ochoten platit?

Občas se někdo najde, ale je to spíš výjimka. Většinou sponzorované slečny (sugarbabies, pozn. red.) chtějí tak kolem dvaceti - třiceti tisíc.

Ještě by mě zajímalo, jestli se typologie uživatelek na těch webech nějak zásadně liší?

Trochu se prolíná, ale odlišnosti by se našly. Zaplacenou cestu poptávají hlavně studentky, o sponzorství žádají kromě studentek i matky na mateřské, ty se ale nenabízejí jako společnice. Na hledám milionáře jsou zase vesměs ty, co hledají vážný vztah. Sem se registrují i starší ženy, dokonce kolem padesátky.

Jaké informace máte o tom, kolik muži vydělávají? Jsou tady vůbec milionáři?

Ano, určitě jsou. Žádná daňová přiznání ani výpisy z konta nám samozřejmě nepředkládají. Tady je to na důvěře. Ty slečny to brzy samy poznají a kdyby to byl podvodník, nahlásily by ho.

Najdou se i takoví, co to nemyslí vážně a jenom provokují?

Ano, ty už poznáme podle profilu. Napíšou tam třeba: Chci zjistit, jak tahle blbost funguje...Většinou to bývají nemajetní muži, kteří by sice taky rádi mladou holku, ale vědí, že si ji nemohou dovolit, tak to aspoň shazují....

Kolik stojí členství a proč platí jen muži?

Platí sice jen muži, 1 210 korun včetně DpH měsíčně, ale nemusejí se stát členy hned. Můžou se po registraci chvíli rozhlížet, dávat slečnám sympatie, posílat jim srdíčka, a pak se teprve rozhodnout, jestli by to pro ně mělo smysl. A proč je to pro ženy zdarma? I tím se chceme odlišit od escortu, kde si ženy za propagaci platí....

Jak vypadá věkový průměr mužských uživatelů? Všimla jsem si, že na vašich portálech jsou mladí muži...

V dnešní době internetu je spousta mladých milionářů. Na hledám sponzora jsou i starší, takoví, co by si za normálních okolností mladou holku nemohli dopřát. Nejstarším je asi 65, ale drtivé většině je něco mezi 35-45. Na milionářích jsou hlavně mladší.

Zdá se, že to máte zacílené na nejširší záběr, tedy že chudá dívka hledá živitele. Nebo se tu najdou i bohaté ženy, co by rády hýčkaly mladíčka – zajíčka?

Tenhle model není tak vyhledávaný, takže se na něj nezaměřujeme. Na hledám sponzora se za celou dobu vyskytly asi dvě ženy tohoto typu, víc ne. Uvidíme. Třeba se to časem změní.

Dostáváte u společnic nějakou zpětnou vazbu? Jak večer probíhal, co spolu zažili?

Je to na bázi hodnocení. Když proběhne schůzka, hodnotí se uživatelé vzájemně. Nám jde o to, aby tam nebylo nějaké nebezpečné jednání, podvodníci. A taky často vyřazujeme. Třeba když slečna nechodí na domluvené schůzky. Nebo nahlásí-li muž na milionáři, že po něm žena na schůzce chtěla peníze.

Máte nějakou kuriózní historku?

Na jednu si vzpomínám. Slečna šla jako doprovod za dva tisíce, ale nakonec dostala za ten večer padesát tisíc.

Vskutku kuriózní... jak třeba vypadá taková typická nabídka na roli společnice?

Muž je večer sám, pošle slečně dle jejího ceníku poptávku na drink nebo večeři. Dá vědět, na kolik hodin chce doprovod...Napíše: “Ahoj, mohla bys mě doprovodit dnes na večeři?“ A ona nějak zareaguje..

A bývá z toho někdy i něco víc? Třeba jako v novodobé pohádce Pretty Woman?

Občas ano, pár vztahů už tady taky vzniklo. Nedávno nám přišla zpětná vazba od jedné dívky ze sponzorů, že tady našla svoje štěstí. Seznámila se s cizincem, Angličanem, a po půl roce známosti, kdy spolu jezdili na luxusní dovolené, jí bude kupovat auto. Ale kdo má cíl až moc vysoký, nemusí najít nikdy. To platí jak pro ženy, tak pro muže...

To asi platí všude... Takže mezi zaregistrovanými jsou i cizinci?

Ano, netvoří sice až tak významné procento, ale začínají se u nás objevovat i ti. Vyskytují se jak mezi ženami, tak mezi muži. Máme tu západní cizince, Rusky, Vietnamky...

Jak uživatele prověřujete? Co devianti, sadisti? Neměli jste žádný případ znásilnění, nucení k sexu, brutality? Vždyť ti dva spolu nemají žádnou smlouvu, neznají se. Je to obrovské riziko.

Jen jednou se stalo, že dívka oznámila agresivní chování muže. Byli jsme připraveni spolupracovat s policií, ale slečna pak už na naši výzvu nereagovala. Problém je, že si uživatelé dost často vymýšlejí. Každopádně u společného cestování doporučujeme 2-3 schůzky, než spolu někam odletí.

To zdání prodejnosti nebezpečí může ještě umocňovat. Nemůžu si pomoct, láska a peníze nejdou dohromady. Vlastně i ve filmu Pretty Woman vznikne vztah až ve chvíli, kdy o peníze nejde...

Když to tak vezmete, z hlediska prodejnosti je prvním stupněm už modeling, kde dívky prodávají své tělo kvůli jeho zvěčnění na fotografii. Ale v zásadě je to tak, jak říkáte. Když jde o peníze, city tam nejsou...

No vidíte. Kolik procent tady tvoří citové vztahy?

Asi tak 20 až 30 procent. Hlavně na milionáři. Tam je to založeno na tom, že zajištěný muž hledá slečnu, s níž může založit rodinu. Z pohledu ženy nejde o peníze, ty jsou přínosné jen tím, že se ten muž postará o krásné bydlení, auto, několikrát ročně dovolenou. Že partnerka nemusí počítat každou korunu.

Stará známá evolučně biologická teorie. Ale stejně. Zlatokopky u Čechů v oblibě zrovna nejsou. Český muž se osype už jen při vyslovení toho slova...

Ono je to o tom, jakým způsobem to ta žena prezentuje, co má v hlavě...

Vy myslíte, že těm mužům jde i o hlavu?

Jde-li o dlouhodobý vztah, tak určitě, tam nestačí jen přitažlivost...musejí si mít i o čem povídat.

A co vy osobně? Byl by váš vlastní projekt i pro vás? Kontaktoval jste některé slečny sám?

Jsem introvert, nikdy jsem žádnou ženu na ulici neoslovil, takže i mně seznamování po internetu vyhovuje. Ano, na začátku našeho projektu jsem se s několika dívkami sešel.

Jenom sešel?

Ano šlo jen o posezení u kafe. Abych měl konfrontaci s realitou a věděl, jaký typ žen a dívek se u nás registruje.

A co vám ty schůzky daly?

No, některé slečny na mě působily skutečně odpuzujícím dojmem. Myslím tím ty typické zlatokopky, které zajímají jen kabelky z Pařížské. Musím říct, že takovou partnerku bych vedle sebe mít nechtěl. Ale najde se dost mužů, zejména těch starších, které nakupování dárečků v Pařížské s mladičkou přítelkyní nijak nepobuřuje, naopak, baví je to. Oni vědí, že ty peníze, co mají, už ani nestihnout utratit, tak rádi holce udělají radost...

Kolik máte vlastně členů?

Aktivních tisíce, pasivních desetitisíce...

Na všech portálech dohromady?

Ne, na každém až na Cestujzdarma, ten je nejmladší, tudíž má nejméně členů.

Tolik platících členů? Z toho se dá asi slušně žít.

Není to moje hlavní podnikání, spíš jen hobby. Kromě těchhle aktivit se zabývám softwarem, ale u těchto čtyř projektů je náročná podpora. Denně zpracováváme stovky požadavků, uživatelé chtějí změnit telefonní číslo, mailovou adresu..

Máte přítelkyni?

Ano.

A našel jste si ji zde, na svém portálu?

Ne.

Co byste říkal tomu, kdyby se na studiích nechala nějakým „sugardaddy“ vydržovat i vaše dcera? Až ji třeba jednou budete mít?

Byl bych dost zásadně proti. Chtěl bych, aby si peníze uměla vydělat sama. Pro vývoj osobnosti je to bezesporu zdravější.