Laděna: Syn mi teď říká hubeňoure

Spolu s kily zmizely i poslední zbytky pochybností o sobě samé. Optimismus narůstal.

Už po první operaci prsou, získala mladistvější vzhled. Po měsíci mohla sundat speciální stahovací podprsenku a konečně si pořídila vysněné, o tři čísla menší prádlo. Prožívala pro někoho až nepochopitelné okamžiky štěstí. A kdyby tím vše skončilo, byla by spokojená.

Plastika na vlastní kůži Seriál plastika.idnes.cz

"Všechno je jinak od chvíle, kdy mi zmenšili prsa. To byla velká změna. Už teď mám ze sebe dobrý pocit." Splnil výsledek její očekávání? "Nedokázala jsem si představit, že z těch prsou lze udělat něco, co je pěkné." Po dvou týdnech odezněly i zdravotní problémy. Záda ji už nebolí.

"První dva tři dny po operaci jsem měla velké bolesti. Nešlo dělat žádné prudké pohyby," svěřuje se Laděna.

Už po týdnu nastoupila do práce, i když MUDr.Kufa doporučuje vydržet doma nejlépe deset dní."Pan doktor mi říkal, že mohu jít, když nemám žádné obtíže. Akorát nic těžkého jsem nesměla tahat. Žádnou velkou zátěž."

Rodina se jizev bojí

Ale to ji čekala ještě další významná část proměny - operace břicha a liposukce stehen a boků, o které se tvrdí, že je velmi bolestivá. První den po probuzení a následující tři dny byly hodně krušné. "Břicho bylo o něco horší, než prsa. Nemohla jsem se úplně postavit. Domů mě vezl syn. I když jel opatrně, cítila jsem každou díru na silnici." V posteli bylo vše v pořádku, problém nastal při vstávání. "Napínala jsem břišní svaly, a to bolelo, " popisuje první týden po operaci, kdy nemohla dva týdny nic tahat a s nákupy jí pomáhala rodina. Její členové se zatím stále bojí se na jizvy podívat. "Přece jen jich mám docela dost," chápe je Laděna.

Ve svém nejbližším okolí se setkala jen se samými kladnými ohlasy. "Je super jak se máma mění před očima. Jsem na ni hrdý," fandí jí syn Martin, který ji nyní oslovuje "hubeňoure". Manžel Laděny byl maličko opatrnější a také plný obav. "Měl jsem o ni hrozný strach, je to velký zásah do organismu. I na psychiku to má velký vliv. Pro mě se vrátil z kliniky úplně jiný člověk. Byl to pro mě docela šok. Změna byla dost velká," rozpovídal se o svých pocitech Milan.

Doktor je spokojený

Po plastických operacích už bychom v Laděně jen těžko hledali tu nevýraznou, se životem smířenou ženu, která nemá chuť bojovat s čímkoliv včetně sebe. "Když jsem se zbavila břicha, boků a stehen, připadám si o deset let mladší," směje se.S výsledkem je spokojený i Kufa. "Břicho je ploché a jizvy se hojí dobře. Není tam přebytečná kůže, ani tukové vrstvy," hodnotí svůj výtvor při prohlídce na klinice.

Pokud by pacientka nedodržovala předepsaný pooperační režim, mohla by prasknout céva a krvácet pod kůži. Po odsátí tuku je hodně důležité, aby nosila čtyři týdny elastický stahovací návlek. Bez něj by mohla kůže znovu povolit a v místech po odsátí by vznikly nerovnosti. Při neúměrné zátěži by také mohl prasknout některý ze stehů.

"Laděna se po všech zákrocích hojila dobře, bez komplikací, dodržovala předepsané postupy, rány nekrvácely, infekci jsme se vyhnuli," popisuje pooperační stav doktor Kufa. "Jizvy vypadají dobře, nerozestoupily se," vysvětluje. Postupně zblednou a vyhladí se. "Myslím, že vzhledově budou přijatelné."

Lékař by doporučoval zahájit zdravou životosprávu, ale redukční diety nejsou nutné. Laděna může jíst normálně, ale nesmí se přejídat. A také je nutné najet na sportovní režim.





Cena zmenšení prsů: 32 tisíc

Odstranění břicha: 30 tisíc

Liposukce: 18 tisíc

+ pobyt - dva tisíce na den - dle délky pobytu.

Laděna má nyní velkou chuť trénovat a zpevnit si celé tělo. Jak probíhal první den v tělocvičně s osobním trenérem, to se dozvíte v pondělí 27. listopadu. Ve čtvrtek 30.11. vyjde poslední díl seriálu. Ten den bude také Laděna odpovídat on-line na vaše otázky.